Кадры: Артем Минаев назначен директором по связям с общественностью Microsoft в России

MForum.ru
01.08.2017,
Москва, 1 августа 2017 г. – Артем Минаев назначен директором по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной ответственности Microsoft в России с 1 августа 2017 года. Он будет отвечать за стратегию внешних и внутренних коммуникаций Microsoft в России, корпоративную социальную ответственность и устойчивое развитие, а также работу со средствами массовой информации на федеральном и региональном уровнях. На этом посту он сменит Марину Левину, которая с 14 августа приступит к новой должности директора по коммерческим коммуникациям Microsoft в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы рады, что наши ряды топ-менеджеров пополнит эксперт с богатым опытом работы в крупных международных компаниях, впечатляющим количеством успешно реализованных проектов. Артем возглавит PR-направление и продолжит укреплять имидж Microsoft как инновационной компании в рамках наших коммуникативных и бизнес-задач, а также расширять информационное присутствие в российских СМИ. Мы уверены, что под руководством Артема PR-направление сможет достичь впечатляющих результатов», – прокомментировал назначение Томаш Боченек, президент Microsoft в России.
Артем Минаев обладает более чем 16-летним опытом в PR и коммуникациях. До прихода в Microsoft он возглавлял PR-направление Московского аэропорта Домодедово, а ранее более 14 лет на разных уровнях отвечал за коммуникации холдинга VimpelCom Ltd. (на сегодняшний день VEON), где он прошел путь от специалиста организационного развития и внутренних коммуникаций «ВымпелКом» («Билайн») до руководителя по работе со СМИ в штаб-квартире компании в Нидерландах.
«Я вдохновлен возможностью присоединиться к команде Microsoft, являющейся лидером на рынке информационных технологий. Сегодня, когда компания переживает трансформацию, ставит перед собой новые амбициозные цели, внедряет новые подходы к ведению бизнеса, значительно возрастает роль грамотно выстроенных коммуникаций. Для меня большая честь и ответственность стать частью этих революционных изменений и решать вместе с командой интересные задачи, которые стоят перед корпорацией», – говорит Артем Минаев.
За свою карьеру Артем реализовал проекты по PR сопровождению запуска новых компаний и брендов в России и странах СНГ, два из которых были номинированы на премию SABRE Awards; разрабатывал и реализовывал полномасштабные коммуникационные и социальные проекты, которые также были отмечены различными отраслевыми премиями. Артем Минаев окончил Факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.
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