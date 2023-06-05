Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Омской области - Павлоградка, Седельниково, Украинка

MForum.ru
05.06.2023,
МегаФон сообщает о расширении емкости сети 4G/LTE в селах Седельниково и Украинка, а также в рабочем поселке Павлоградка Омской области. По данным компании, за счет переиспользования частот 2100 МГц, удалось поднять доступные скорости мобильного интернета в среднем на 30%. Модернизация коснулась почти 14 тысяч жителей.
В Павлоградке живет более 7 тысяч человек, а потребление трафика передачи данных ежегодно растет. Только по итогам весны 2023 зафиксирован рост трафика примерно на 20%. Еще 7 тысяч человек живут в селах Седельниково и Украинка Исилькульского района. Седельниково отличается высоким потреблением трафика - 38 тыс. ГБ за апрель-май 2023.
С начала года потребление мобильного трафика в Седельниково, Украинке и Павлоградке выросло на 22%.
Директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин: «..с начала года более чем в 140 локациях региона было улучшено существующее покрытие и увеличена ёмкость сети».
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теги: МегаФон развитие сетей Омская область
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