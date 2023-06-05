Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Омской области - Павлоградка, Седельниково, Украинка

05.06.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о расширении емкости сети 4G/LTE в селах Седельниково и Украинка, а также в рабочем поселке Павлоградка Омской области. По данным компании, за счет переиспользования частот 2100 МГц, удалось поднять доступные скорости мобильного интернета в среднем на 30%. Модернизация коснулась почти 14 тысяч жителей.

В Павлоградке живет более 7 тысяч человек, а потребление трафика передачи данных ежегодно растет. Только по итогам весны 2023 зафиксирован рост трафика примерно на 20%. Еще 7 тысяч человек живут в селах Седельниково и Украинка Исилькульского района. Седельниково отличается высоким потреблением трафика - 38 тыс. ГБ за апрель-май 2023.

С начала года потребление мобильного трафика в Седельниково, Украинке и Павлоградке выросло на 22%.

Директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин: «..с начала года более чем в 140 локациях региона было улучшено существующее покрытие и увеличена ёмкость сети».

пресс-релиз МегаФон

Другие новости МегаФон сегодня:

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Омская область

--