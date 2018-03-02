MWC2018: Huawei представила OceanStor Dorado18000 V3

02.03.2018, MForum.ru

Барселона, Испания – 2 марта 2018: Huawei в ходе Всемирного мобильного конгресса (MWC2018) представила OceanStor Dorado18000 V3 – высокопроизводительную интеллектуальную систему хранения данных типа all-flash (AFA) для критически важных корпоративных сервисов.

Huawei представила высокопроизводительную интеллектуальную систему хранения данных типа all-flash (AFA) OceanStor Dorado18000 V3

«Интернет вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект и другие инновационные технологии создают как новые возможности, так и вызовы, – убеждён Джой Хуан (Joy Huang), вице-президент Huawei IT Product Line. – Компании стремятся постоянно повышать качество клиентского обслуживания, и именно поэтому управление данными приобретает все большее значение. Новая высокопроизводительная интеллектуальная система хранения данных типа all-flash (AFA) OceanStor Dorado18000 V3 ориентирована на работу с критически важными сервисами уровня операторов связи, обеспечивает молниеносное быстродействие и исключительную надежность при хранении данных. Подразделение Huawei Storage делает все возможное, чтобы стать лидером в области флэш-ориентированных облачных высокоинтеллектуальных систем хранения данных».

Ключевые характеристики OceanStor Dorado18000 V3:

Молниеносно быстрая: Система хранения OceanStor Dorado18000 V3 разработана для высоконагруженных критически важных сервисных систем предприятий. Благодаря флэш-ориентированной операционной системе решение способно в полной мере раскрыть потенциал флэш-памяти. Патентованные флэш-процессоры Huawei и алгоритм FlashLinkTM обеспечивают максимальную производительности на уровне 7 млн IOPS (операций ввода/вывода) с постоянным значением задержки 0,5 миллисекунд. Производительность новой модели в два раза выше, чем у ее предшественниц, что делает ее лучшей на рынке СХД типа all-flash.

Исключительно надежная: Система хранения OceanStor Dorado18000 V3 использует лучшую на рынке технологию HyperMetro в режиме «active-active». Ресурсы хранения двух объектов в режиме «active-active» обслуживают одни и те же приложения, что гарантирует круглосуточную работу ключевых сервисов. Бесшлюзовое решение HyperMetro, действующее в режиме «active-active», было официально сертифицировано SAP. Благодаря значению задержки ниже 1 миллисекунды она способна гарантировать высочайший уровень надежности платформы SAP HANA, что делает ее оптимальным решением для критически важных сервисов предприятия. Использование флэш-решения для ускорения от Huawei помогло Hi3G Sweden повысить производительность системы на 300%, снизить общую стоимость владения (TCO) более чем на 50% и обеспечить круглосуточную работу критически важных сервисов.

Флэш-ориентированная: В системе хранения OceanStor Dorado18000 V3 используется новейшая технология Flash-Ice на основе графенового рассеяния (graphene dissipation technology, GDT) и динамического алгоритма теплового баланса (dynamic heat balance algorithm) на твердотельных накопителях (SSD). Это позволяет повысить рассеивание тепла в 500 раз и продлить срок службы твердотельных накопителей на 20%. Молниеносно быстрая и исключительно надежная система хранения OceanStor Dorado18000 V3 идеально подходит для ключевых сервисов операторского уровня, таких как онлайн-биллинг в режиме реального времени, CRM и ERP, тем самым позволяя расширить абонентскую базу на несколько порядков. По сравнению с традиционными решениями для хранения данных система OceanStor Dorado18000 V3 поддерживает встроенное уплотнение данных (inline data reduction) без ущерба для производительности и гарантирует коэффициент уплотнения данных 3:1, тем самым повышая производительность в десять раз и помогая клиентам сократить объем инвестиций и повысить их доходность (ROI). Кроме того, по данным консалтинговой компании ESG, система OceanStor Dorado способна обеспечить пользователям 75-процентную экономию на общей стоимости владения.

Облачная: Решение типа «СХД как услуга»» (Storage-as-a-Service, STaaS) поддерживает бесплатный мобильный доступ и унифицированное управление данными на территории предприятия и за его пределами, что позволяет реализовать гибкое развертывание клиентских приложений. Чтобы помочь клиентам перенести больше сервисов в облако, Huawei как единственный в мире поставщик СХД-решений промышленного класса как для публичного, так и частного облака, объединяет свой облачный функционал и корпоративные технологии хранения, чтобы предоставить специализированный сервис корпоративного хранения (Dedicated Enterprise Storage Service, DESS) и стать первой компанией, способной переносить критически важные сервисы в облако без модификаций. Это гарантирует стабильную производительность СХД и надежность работы системы на территории предприятия и за его пределами.

Высокоинтеллектуальная: Взрывной рост объемов данных и сложных сервисных сред затрудняет управление СХД. Чтобы устранить эту преграду, в системе хранения данных OceanStor Dorado18000 V3 была установлена система интеллектуального управления eService. За счет глобального сетевого покрытия и технологии «глубокого обучения» HUAWEI CLOUD eService оптимизирует процессы управления СХД на основе технологий искусственного интеллекта и больших данных, реализуя автоматическое развертывание, адаптацию и диагностическое обслуживание сервисов. Например, система eService способна предвидеть ограничения по производительности и емкости и быстро находить оптимальные решения. Серия Huawei OceanStor Dorado V3 вышла в 2016 году и быстро завоевала признание рынка. Согласно авторитетному независимому исследованию, рост выручки Huawei в категории СДХ типа all-flash был самым высоким в первые три квартала 2017 года. Свыше 2 тыс. центров обработки данных по всему миру выбрали флэш-ориентированные СХД от Huawei. Крупные компании мирового уровня, такие как оператор связи Telecom Italia, также предпочли флэш-ориентированные СХД от Huawei для увеличения емкости своих дата-центров.

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