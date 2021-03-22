Кадры: София Иванова назначена вице-президентом по коммуникациям и устойчивому развитию Билайн

22.03.2021, MForum.ru

София Иванова будет отвечать за укрепление репутации бренда, развитие коммуникаций с российскими медиа и продвижение ESG-повестки, рапортуя непосредственно гендиректору компании Александру Торбахову.

София Иванова, фото пресс-службы ВымпелКом

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Мы рады, что к нашей команде присоединяется такой опытный и известный на рынке специалист. София Иванова обладает необходимой Билайн экспертизой в коммуникационной поддержке компаний, которые переживают серьезную трансформацию. Мы рассчитываем, что ее опыт поможет нам донести до клиентов и медиасообщества наши новые ценности и приоритеты».

София Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн является одним из самых сильных и позитивных российских брендов с большой историей, амбициозными целями и сильной командой. Рада стать её частью в столь интересный период: сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по цифровой трансформации, подготовке к эре 5G, внедрению новой клиентоцентричной стратегии. Эти изменения требуют перезагрузки форматов и подходов к коммуникации, её каналам и скорости. Убеждена, что уже в ближайшее время бренд заиграет новыми красками, сохранив при этом свои яркие стороны».

Биографическая справка

В последние годы возглавляла пресс-службу Сбера, отвечая за коммуникации Сбербанка и компаний экосистемы. За время ее работы состоялся крупнейший в истории компании ребрендинг, была запущена автоматизированная коммуникационная платформа для общения с журналистами Sber.Press и официальный Telegram канал Сбера.

Ранее София Иванова около 3 лет руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в ГК Калашников. Также София отвечала за управление корпоративной репутацией, за развитие отношений с российскими и зарубежными партнерами и за развитие digital сферы.

Ранее София являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co, отвечала за коммуникации крупнейших медиапроектов и сервисов группы (Lenta.ru, Газета.ru, Rambler.ru, LiveJournal.com, Championat.com и другие).

София Иванова более десяти лет работает в сфере коммуникаций. В 2015 году признана лауреатом премии «Медиаменеджер России». Последние пять лет входит в топ-1000 российских менеджеров по версии газеты «Коммерсантъ», в 2016 году стала лидером рейтинга директоров по общественным и корпоративным связям в категории «Медиабизнес». Окончила Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление».

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