EGS: Вымпелком подготовил отчет об устойчивом развитии в 2021 году

18.07.2022, MForum.ru

В отчете представлены основные подходы билайн к экологическому, социальному и корпоративному управлению и ключевые результаты деятельности в этих областях.

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами (GRI, SASB) по раскрытию ключевых метрик применительно к телеком отрасли, а также рекомендациями Банка России по раскрытию информации, а также РСПП. Отчет независимо заверило ФБК Грант Торнтон.

В Вымпелком отмечают, что компания выходит за рамки классического телекома, становится инженерной компаний, представляющей большой объем разнообразных IT и финансовых услуг.

Основа стратегии устойчивого развития - управление экологическими и социальными аспектами деятельности за счет выбора технологий и управления рисками.

В билайн говорят о значимом влиянии деятельности компании на реализацию ряда направлений Национальных проектов РФ, таких как «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Расширение и модернизация инфраструктуры». В 2022 году компания стала партнером Национальных проектов России «Здравоохранение» и «Образование».

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «Вымпелком»:

«Сегодня телекоммуникационная отрасль, как и другие сферы экономики, сталкивается с беспрецедентными вызовами. В текущих условиях связь остается одним из наиболее востребованных социальных сервисов, серьезнейшим образом влияющих на безопасность и качество жизни людей.

В этих условиях нам особенно важно продемонстрировать приверженность своей миссии в области устойчивого развития. Непрерывность бизнеса, качественный сервис, использование передовых технологий для решения актуальных экономических, экологических и социальных задач были и остаются приоритетами для билайн».

Подробнее - в пресс-релизе компании билайн

С отчетом можно ознакомиться здесь. pdf

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