Регулирование: Операторы просят не штрафовать их за «серые» SIM-карты

19.07.2022, MForum.ru

Операторы просят не штрафовать их за "серые сим-карты", сообщает КоммерсантЪ. Речь идет о штрафах в размере 200-300 тыр или даже 300-500 тыр. Но при желании можно навешивать штрафы чуть ли не за каждый выявленный факт, тогда их сумма станет исчисляться уже в миллионах и даже миллиардах.

Вряд ли операторов кто-то в этом поддержит - люди устали от телефонных мошенников, а государство не прочь показать свою непримиримость в борьбе с мошенничеством и анонимностью, тем более, что это пополняет бюджет. Так что, скорее всего, на законодательном уровне послабления не случится.

И зря, ведь если штрафы действительно начнут выписывать пачками, история кончится либо массовыми отключениями, прежде всего, корпоративных клиентов, либо более серьезными повышениями цен, прежде всего, для корпоративных клиентов. Будем надеяться, что практика применения откорректирует жесткость законодательства. Неприятно то, что практика может быть избирательной, то есть штрафы будет массово получать, например, компания А, но не компании Б, В и Г.

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