Регулирование: Операторы просят не штрафовать их за «серые» SIM-карты

MForum.ru
19.07.2022,
Операторы просят не штрафовать их за "серые сим-карты", сообщает КоммерсантЪ. Речь идет о штрафах в размере 200-300 тыр или даже 300-500 тыр. Но при желании можно навешивать штрафы чуть ли не за каждый выявленный факт, тогда их сумма станет исчисляться уже в миллионах и даже миллиардах.
Вряд ли операторов кто-то в этом поддержит - люди устали от телефонных мошенников, а государство не прочь показать свою непримиримость в борьбе с мошенничеством и анонимностью, тем более, что это пополняет бюджет. Так что, скорее всего, на законодательном уровне послабления не случится.
И зря, ведь если штрафы действительно начнут выписывать пачками, история кончится либо массовыми отключениями, прежде всего, корпоративных клиентов, либо более серьезными повышениями цен, прежде всего, для корпоративных клиентов. Будем надеяться, что практика применения откорректирует жесткость законодательства. Неприятно то, что практика может быть избирательной, то есть штрафы будет массово получать, например, компания А, но не компании Б, В и Г.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком Вымпелком EGS билайн
Публикации по теме:
03.07. [Тарифы, услуги] Спутниковое ТВ от МТС: изучаем детали / MForum.ru
30.07. [Новости компаний] Охват населения покрытием LTE / MForum.ru
25.03. [Обзоры] Обзор Alcatel OT-808: телефон-пудреница / MForum.ru
18.03. [Обзоры] Личный опыт: HTC Desire HD - от розетки не отходить! / MForum.ru
23.11. [Обзоры] Обзор мобильного телефона Fly Q200 - "дешевая роскошь" с QWERTY / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru