Социальная ответственность: Билайн поддержит разработку нового каталога голосов для интерфейсов девайсов, используемых незрячими

MForum.ru
22.07.2021,
Билайн давно сотрудничает с социально-предпринимательским проектом Everland. Очередная совместная инициатива - поддержка Билайном разработки нового каталога голосов. Незрячие люди для работы с компьютерами и другими гаджетами используют голосовые интерфейсы, удобно иметь выбор из разных голосов.
Библиотека голосов находится в публичном домене, она открыта для бесплатного скачивания и дальнейшего использования незрячими и слабовидящими людьми в синтезаторе речи RHVoice, который может применяться для работы так называемых скринридеров - программ, озвучивающих содержимое экрана.
Выбор различных голосов для различных видов деятельности может помочь упростить восприятие считываемой информации.
До конца 2021 года с поддержкой Билайн планируется создать новый каталог и пополнить библиотеку 8-ю новыми голосами.
В проекте планируется использовать голоса российских знаменитостей, которые могут подойти для озвучивания различных повседневных задач - работы, учебы, заказа товаров, вызова такси и так далее.
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайн:
«В современном мире именно смартфон – одна из наиболее доступных ассистивных технологий для людей с инвалидностью, помогающая им быть интегрированными в жизнь. Это касается не только доступа к услугам и сервисам, медицине, трудоустройству, получению образования, но и бытовых задач – перемещения по городу, передачи показаний счетчиков ЖКХ, заказа продуктов и сервисов. Поддержка такого проекта – это новый шаг для нас с целью развития стандартов цифровой доступности на территории России».
Елена Мартынова, сооснователь инклюзивного проекта Everland:
«Незрячие люди - одна из самых уязвимых категорий людей с инвалидностью. Возможность смены голоса, который озвучивает большое количество контента, - это возможность переключаться, отдыхать, усваивать информацию эффективнее, работать. И круто, что такой проект реализуется самими незрячими активистами. Мы рады, что при поддержке наших партнеров и друзей в сообществе Everland развиваются такие важные активности»
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теги: телеком Билайн Вымпелком социальная ответственность
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