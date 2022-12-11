Пятое поколение: Verizon продолжает развертывание сети 5G быстрее, чем планировал

MForum.ru

Пятое поколение: Verizon продолжает развертывание сети 5G быстрее, чем планировал

11.12.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

На сегодня сеть 5G Ultra Wideband доступна более чем 175 млн человек. Компания рассчитывает добиться общенационального охвата уже в 1q2023. Сейчас расширение сети идет в основном с использованием полосы 100 МГц в C-band (n78), наиболее популярном в мире диапазоне 5G. Оператор заявляет, что на 13 месяцев опережает первоначальный график и продолжает ускорять темпы стройки.


Услуга 5G Ultra Wideband, это возможность для абонента скачивать данные со скоростями до 1 Гбит/с. Доступная пропускная способность будет увеличиваться и в дальнейшем. По мере того, как весь приобретенный на аукционе частотный спектр освободится и оператор его задействует, на многих рынках услуга 5G будет предоставляться с использованием полосы до 200 МГц!

Также оператор сообщает, что не отказывается от продолжения развертывания 5G с использованием диапазона миллиметровых волн, что особенно актуально для таких объектов, как стадионы, концертные площадки, аэропорты, деловые районы города, офисные комплексы, вокзалы. Кроме того, диапазон mmWave будет применяться для развертывания частных сетей p5G для B2B клиентов.

Помимо развертывания сети радиодоступа в Verizon прилагают усилия для умощнения ядра на базе собственной облачной платформы Verizon, созданной с учетом рабочих нагрузок крупного телеком-оператора. Также идет развитие оптоволоконной сети компании, чтобы справиться с экспоненциальным ростом трафика передачи данных. Компания продолжает масштабную виртуализацию сети для повышения программируемости и гибкости, а также использует ИИ для повышения надежности работы и производительности сети. Verizon продолжает развивать возможности периферийных вычислений для снижения задержек в обработке данных, а также работает над улучшением конфигураций антенн с задачей повышения скоростей передачи данных и эффективности работы сети.

По материалам: Verizon

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: пятое поколение Verizon США mmWave охват населения покрытие

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.12. [Новости компаний] 5G: Проникновение 5G FWA растет быстрее, чем ожидалось / MForum.ru

20.11. [Новости компаний] Прогнозы: Телекому будет непросто в 2023 году / MForum.ru

20.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Число базовых станций 5G в Китае выросло до 2,2 млн / MForum.ru

20.11. [Новости компаний] 5G: В Казахстане может появиться еще один оператор - четвертый по счету / MForum.ru

13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:09 ABloud Тема: ГПБ Мобайл (13.12.2021)
[Тарифы. Акции. ГПБ Мобайл] Газпромбанк Мобайл отмечает двухлетие и удваивает пакеты по тарифам Москва, 12 декабря 2022 года, пресс-релиз Газпромбанк Мобайл через MForum.ru — В декабре исполняется ...
Сегодня 12:57 ABloud Тема: АйТеко (16.10.2019)
[Участники рынка. Партнерства. Айтеко. Directum. Отечественное ПО] Айтеко и Directum заключили соглашение о партнерстве Москва, 12 декабря 2022 г., пресс-релиз Айтеко через MForum.ru — Компания ...
Сегодня 11:51 ABloud Тема: Сахалинская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Сахалин. МегаФон] Жители села Зырянское впервые получили доступ к сотовой связи 12 декабря 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Жители села Зырянское впервые получили доступ ...
Вчера 17:09 ABloud Тема: Мессенджеры (22.06.2015)
[Мессенджеры. B2B-решения. Платформы для коммуникаций] Просто мессенджера бизнесу мало Пресс-релиз eXpress. Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов и CEO eXpress Андрей ...
09.12.2022 15:02 ABloud Тема: Частные сети (18.09.2012)
[Частные сети. pLTE. Норильский никель. МТС] МТС построит выделенную коммерческую сеть LTE на новом руднике ГМК «Норильский никель» 09 декабря 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

12.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru

08.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Oppo Find N2 Flip / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Libero 5G III представлен официально / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально / MForum.ru

06.12. [Новинки] Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Onyx BOOX Leaf2 с 7-дюймовым e-ink дисплеем оценен в $199,99 / MForum.ru

06.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G могут анонсировать в ближайшее время / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 появится в Индии 7 декабря / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo 5 первый в мире смартфон с зарядкой 240 Вт / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Red Magic 8 Pro / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о цене Infinix Zero 5G 2023 / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: Глобальный вариант Redmi 11A готовится к анонсу / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y02 с 6,51-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: