Пятое поколение: Verizon продолжает развертывание сети 5G быстрее, чем планировал

MForum.ru
11.12.2022,
На сегодня сеть 5G Ultra Wideband доступна более чем 175 млн человек. Компания рассчитывает добиться общенационального охвата уже в 1q2023. Сейчас расширение сети идет в основном с использованием полосы 100 МГц в C-band (n78), наиболее популярном в мире диапазоне 5G. Оператор заявляет, что на 13 месяцев опережает первоначальный график и продолжает ускорять темпы стройки.
Услуга 5G Ultra Wideband, это возможность для абонента скачивать данные со скоростями до 1 Гбит/с. Доступная пропускная способность будет увеличиваться и в дальнейшем. По мере того, как весь приобретенный на аукционе частотный спектр освободится и оператор его задействует, на многих рынках услуга 5G будет предоставляться с использованием полосы до 200 МГц!
Также оператор сообщает, что не отказывается от продолжения развертывания 5G с использованием диапазона миллиметровых волн, что особенно актуально для таких объектов, как стадионы, концертные площадки, аэропорты, деловые районы города, офисные комплексы, вокзалы. Кроме того, диапазон mmWave будет применяться для развертывания частных сетей p5G для B2B клиентов.
Помимо развертывания сети радиодоступа в Verizon прилагают усилия для умощнения ядра на базе собственной облачной платформы Verizon, созданной с учетом рабочих нагрузок крупного телеком-оператора. Также идет развитие оптоволоконной сети компании, чтобы справиться с экспоненциальным ростом трафика передачи данных. Компания продолжает масштабную виртуализацию сети для повышения программируемости и гибкости, а также использует ИИ для повышения надежности работы и производительности сети. Verizon продолжает развивать возможности периферийных вычислений для снижения задержек в обработке данных, а также работает над улучшением конфигураций антенн с задачей повышения скоростей передачи данных и эффективности работы сети.
По материалам: Verizon
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теги: пятое поколение Verizon США mmWave охват населения покрытие
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