Частоты. 5G: Гонконг бесплатно предоставляет частоты в миллиметровых диапазонах частот для развития городских сетей 5G

14.06.2024, MForum.ru

Гонконг выделит 1200 МГц спектра в диапазонах 26 ГГц и 28 ГГц в 3q2024 четырем операторам мобильной сети города.

Управление связи Гонконга (OFCA) в 3q2024 выделит 1200 МГц спектра в диапазонах 26 ГГц и 28 ГГц четырем операторам мобильной связи (MNO) для усиления городских сетей 5G.

В заявлении, опубликованном в среду, надзорный орган в сфере телекоммуникаций сообщил, что завершил второй этап выделения спектра миллиметровых волн компаниям China Mobile Hong Kong (CMHK), Hong Kong Telecom (HKT), Hutchison Telephone Company Limited (HTCL) и SmarTone Mobile Communications (SmarTone), после рассмотрения заявок, поданных ими около двух месяцев назад.

HTCL, ну которого до сих пор не было частот в миллиметровом диапазоне, получит 600 МГц, а остальным трем операторам будет выделено по 200 МГц – сверх тех 400 МГц, которые каждый из них ранее получил еще в 2019 году. Тем самым, правительство Гонконга создает равные условия для конкурентов, предоставляя каждому MNO 600 МГц спектра.

Раздача спектра бесплатно

Как и при первом распределении спектра в диапазонах 26 ГГц/28 ГГц, четыре оператора получают очередную порцию частот бесплатно.

Пока что OFCA отдала только половину доступных 2500 МГц в диапазонах 26 ГГц/28 ГГц, оставив остальные частоты нераспределенными.

«Выделение спектра позволит операторам мобильной связи и дальше расширять свои сети 5G и повышать пропускную способность, в частности, за счет предоставления более качественных услуг 5G в местах с высоким спросом на трафик, чтобы оправдать ожидания общественности в отношении высокоскоростных и надежных мобильных услуг, а также способствовать развитию различные инновационные приложения, тем самым способствуя развитию «умной» экономики Гонконга», — говорится в пресс-релизе OFCA.

Тем временем на горизонте маячит аукцион по продаже частот в Гонконге. OFCA сообщило, что диапазоны 850 МГц/900 МГц и 2,3 ГГц, а также недавно определенные диапазоны 6 ГГц/7 ГГц будут выставлены на аукцион в 4q2024 года. Всего будет выделено 510 МГц спектра для оказания услуг мобильной связи 5G.

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теги: частоты Гонконг пятое поколение распределение частот mmWave