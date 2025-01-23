Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

23.01.2025, MForum.ru

В анонсе смартфонов семейства Galaxy S25 Samsung уделяет много внимания One UI 7, новым функциям ИИ и Personal Data Engine. Если рассматривать полный пакет, то программное обеспечение может составлять более 50% стоимости новых Galaxy S25 и S25+.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

Также у новинок есть новое оборудование — специальный чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который обещает на 37% более высокую производительность ЦП, на 30% большую вычислительную мощность ГП и на 40% более быстрый NPU по сравнению с предыдущим поколением.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

Все смартфоны семейства Samsung Galaxy S25 оснащены 12 ГБ оперативной памяти, оперативная память 8 ГБ наконец-то остались в прошлом. В тоже время базовый вариант Samsung Galaxy S25 остается единственным смартфоном новой S-серии, который изначально оснащен 128 ГБ встроенной памяти. Также доступны варианты с 256 ГБ и 512 ГБ хранилища.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

Поскольку Samsung стремится к производительности, серия S25 оснащена испарительными камерами на 40% большего размера и «специализированным материалом теплового интерфейса» для дальнейшего улучшения охлаждения.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

У S25 и S25+используются экраны того же размера, что и у моделей прошлого года — 6,2-дюймовая панель у маленькой модели и 6,7-дюймовая панель у большой. Однако инженерам Samsung удалось сделать оба телефона на 0,4 мм тоньше и на несколько граммов легче (высота и ширина в основном одинаковы). Такой подход позволяет не жертвовать емкостью аккумулятора, но и не увеличивает ее.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

Разрешение экрана Samsung Galaxy S25+ составляет 1440p+, у базовой модели Samsung Galaxy S25 – 1080p+. Оба экрана являются панелями LTPO OLED с частотой обновления 1-120 Гц. У Plus также более крупный аккумулятор, но никаких изменений с прошлого года нет: у S25+ аккумулятор емкостью 4900 мАч, а у S25 — 4000 мАч. Ситуация с зарядкой та же: 45 Вт по проводу у большого (65% за 30 минут) и всего 25 Вт у маленького (50% за 30 минут). Для беспроводной зарядки поддерживается Qi на 15 Вт (поддержки Qi2 не появилось).

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

У камер есть обновления, но они сосредоточены в ProVisual Engine. Samsung не подтвердила номера моделей сенсоров, но мы видим те же 50-мегапиксельную основную, 10-мегапиксельную 3-кратную телефото и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, которые использовались со времен серии S22. 12-мегапиксельная селфи-камера тоже не изменилась.

Однако в этом году серия S25 по умолчанию включает 10-битную запись HDR-видео (ранее она была доступна, но отключена) и добавляет функцию Galaxy Log (собственный подход Samsung к профилю журнала). Также есть лучшее шумоподавление для ночных видео. Audio Eraser может удалить нежелательный шум из ваших видео. Он разделяет звук на разные категории — голоса, музыка, ветер, природа, толпа и шум, что позволяет сохранить только нужное.

Для фотографий функция Expert RAW обеспечивает виртуальную апертуру, которая позволяет контролировать глубину резкости. Кроме того, Portrait Studio была улучшена и теперь позволяет пользователям создавать реалистичные выражения лиц.

Samsung Galaxy S25 и S25+ получили рамы Armor Aluminum, которые теперь включают переработанный материал. Кроме того, в аккумуляторах не менее 50% переработанного кобальта. Оба телефона имеют класс защиты IP68 для погружения на глубину до 1,5 м (5 футов) в течение получаса. Коммуникационные возможности включают в себя 5G (включая mmWave в некоторых регионах), Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Кстати, у S25 по-прежнему нет UWB.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

Серия S25 представляет One UI 7 для пользователей и будет поддерживаться в актуальном состоянии с помощью программного обеспечения в течение 7 лет. Безопасность улучшена с введением постквантовой криптографии — это означает, что данные, зашифрованные сегодня, по-прежнему будут в безопасности, даже если в будущем квантовые компьютеры начнут взламывать старую криптографию.

Personal Data Engine обеспечивает функции искусственного интеллекта на устройстве, такие как использование простого голосового запроса для поиска старой фотографии в вашей галерее. ИИ определит, что вам нужно, и найдет это для вас, не оставляя никаких данных за пределами устройства. Новая панель Now Bar на экране блокировки предложит предложения из Now Brief, которые могут быть контекстно релевантны в течение дня.

Если нажать и удерживать боковую кнопку (то, что Samsung называет кнопкой питания) можно поговорить с Gemini. Это работает в приложениях Samsung и Google, а также в некоторых сторонних приложениях, таких как Spotify. Кстати, все телефоны S25 поставляются с 6 месяцами Gemini Advanced бесплатно (включая 2 ТБ облачного хранилища, предлагаемого Google).

Circle to Search был обновлен для распознавания телефонных номеров, электронной почты, URL-адресов и многого другого. Функция Call Transcript суммирует и организует вашу историю звонков, а Write Assist суммирует и автоматически форматирует ваши заметки. Drawing Assist может превратить ваши наброски или текстовые описания в изображения.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

Samsung Galaxy S25 и S25+ скоро будут доступны для предварительного заказа, в Великобритании цены стартуют от отметки в 800 фунтов стерлингов за базовый вариант Galaxy S25 со 128 Гб ОЗУ, варианты с 256 и 512 Гб ОЗУ оценены в 860 и 980 фунтов соответственно . Galaxy S25+ в вариантах с 256 / 512 Гб встроенной памяти обойдётся в 990/1100 фунтов.

Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп / MForum.ru

21.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Arm может заставить Samsung завершить разработку и производство чипов Exynos? / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200 Мп сенсор / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты европейские цены смартфонов Samsung Galaxy S25 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах будущих планшетов Samsung / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 Ultra – тоньше, легче и с новой сверхширокоугольной камерой 50 Мп / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone SE 4 получит Dynamic Island / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200 Мп сенсор / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a работает над оптимизацией стоимости Google Pixel 10a / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: iQOO Neo10R для индийского рынка представят в феврале / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты европейские цены смартфонов Samsung Galaxy S25 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Realme P3 будет доступен в трех комбинациях памяти и трех цветах / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах будущих планшетов Samsung / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru

09.01. [Новинки]  Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: