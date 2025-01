Анонсы: Samsung Galaxy S25 и S25+ оснащены Snapdragon 8 Elite и 12 Гб ОЗУ для всех рынков

23.01.2025, MForum.ru

В анонсе смартфонов семейства Galaxy S25 Samsung уделяет много внимания One UI 7, новым функциям ИИ и Personal Data Engine. Если рассматривать полный пакет, то программное обеспечение может составлять более 50% стоимости новых Galaxy S25 и S25+.

Также у новинок есть новое оборудование — специальный чипсет Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который обещает на 37% более высокую производительность ЦП, на 30% большую вычислительную мощность ГП и на 40% более быстрый NPU по сравнению с предыдущим поколением.

Все смартфоны семейства Samsung Galaxy S25 оснащены 12 ГБ оперативной памяти, оперативная память 8 ГБ наконец-то остались в прошлом. В тоже время базовый вариант Samsung Galaxy S25 остается единственным смартфоном новой S-серии, который изначально оснащен 128 ГБ встроенной памяти. Также доступны варианты с 256 ГБ и 512 ГБ хранилища.

Поскольку Samsung стремится к производительности, серия S25 оснащена испарительными камерами на 40% большего размера и «специализированным материалом теплового интерфейса» для дальнейшего улучшения охлаждения.

У S25 и S25+используются экраны того же размера, что и у моделей прошлого года — 6,2-дюймовая панель у маленькой модели и 6,7-дюймовая панель у большой. Однако инженерам Samsung удалось сделать оба телефона на 0,4 мм тоньше и на несколько граммов легче (высота и ширина в основном одинаковы). Такой подход позволяет не жертвовать емкостью аккумулятора, но и не увеличивает ее.

Разрешение экрана Samsung Galaxy S25+ составляет 1440p+, у базовой модели Samsung Galaxy S25 – 1080p+. Оба экрана являются панелями LTPO OLED с частотой обновления 1-120 Гц. У Plus также более крупный аккумулятор, но никаких изменений с прошлого года нет: у S25+ аккумулятор емкостью 4900 мАч, а у S25 — 4000 мАч. Ситуация с зарядкой та же: 45 Вт по проводу у большого (65% за 30 минут) и всего 25 Вт у маленького (50% за 30 минут). Для беспроводной зарядки поддерживается Qi на 15 Вт (поддержки Qi2 не появилось).

У камер есть обновления, но они сосредоточены в ProVisual Engine. Samsung не подтвердила номера моделей сенсоров, но мы видим те же 50-мегапиксельную основную, 10-мегапиксельную 3-кратную телефото и 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеры, которые использовались со времен серии S22. 12-мегапиксельная селфи-камера тоже не изменилась.

Однако в этом году серия S25 по умолчанию включает 10-битную запись HDR-видео (ранее она была доступна, но отключена) и добавляет функцию Galaxy Log (собственный подход Samsung к профилю журнала). Также есть лучшее шумоподавление для ночных видео. Audio Eraser может удалить нежелательный шум из ваших видео. Он разделяет звук на разные категории — голоса, музыка, ветер, природа, толпа и шум, что позволяет сохранить только нужное.

Для фотографий функция Expert RAW обеспечивает виртуальную апертуру, которая позволяет контролировать глубину резкости. Кроме того, Portrait Studio была улучшена и теперь позволяет пользователям создавать реалистичные выражения лиц.

Samsung Galaxy S25 и S25+ получили рамы Armor Aluminum, которые теперь включают переработанный материал. Кроме того, в аккумуляторах не менее 50% переработанного кобальта. Оба телефона имеют класс защиты IP68 для погружения на глубину до 1,5 м (5 футов) в течение получаса. Коммуникационные возможности включают в себя 5G (включая mmWave в некоторых регионах), Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Кстати, у S25 по-прежнему нет UWB.

Серия S25 представляет One UI 7 для пользователей и будет поддерживаться в актуальном состоянии с помощью программного обеспечения в течение 7 лет. Безопасность улучшена с введением постквантовой криптографии — это означает, что данные, зашифрованные сегодня, по-прежнему будут в безопасности, даже если в будущем квантовые компьютеры начнут взламывать старую криптографию.

Personal Data Engine обеспечивает функции искусственного интеллекта на устройстве, такие как использование простого голосового запроса для поиска старой фотографии в вашей галерее. ИИ определит, что вам нужно, и найдет это для вас, не оставляя никаких данных за пределами устройства. Новая панель Now Bar на экране блокировки предложит предложения из Now Brief, которые могут быть контекстно релевантны в течение дня.

Если нажать и удерживать боковую кнопку (то, что Samsung называет кнопкой питания) можно поговорить с Gemini. Это работает в приложениях Samsung и Google, а также в некоторых сторонних приложениях, таких как Spotify. Кстати, все телефоны S25 поставляются с 6 месяцами Gemini Advanced бесплатно (включая 2 ТБ облачного хранилища, предлагаемого Google).

Circle to Search был обновлен для распознавания телефонных номеров, электронной почты, URL-адресов и многого другого. Функция Call Transcript суммирует и организует вашу историю звонков, а Write Assist суммирует и автоматически форматирует ваши заметки. Drawing Assist может превратить ваши наброски или текстовые описания в изображения.

Samsung Galaxy S25 и S25+ скоро будут доступны для предварительного заказа, в Великобритании цены стартуют от отметки в 800 фунтов стерлингов за базовый вариант Galaxy S25 со 128 Гб ОЗУ, варианты с 256 и 512 Гб ОЗУ оценены в 860 и 980 фунтов соответственно . Galaxy S25+ в вариантах с 256 / 512 Гб встроенной памяти обойдётся в 990/1100 фунтов.