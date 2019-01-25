Телеком: Стройка 5G поднимет доходы на рынке RAN

MForum.ru
25.01.2019,
Согласно оценкам аналитиков Dell’Oro Group, высокий спрос на 5G NR увеличит объемы мирового рынка RAN (радиооборудования сетей сотовой связи) до $160 млрд в ближайшие 5 лет.
Рост спроса на оборудование радиодоступа аналитики связывают с возможностями Massive MIMO / MBB. Аналитики также отмечают рост оптимизма в отношении использования диапазона миллиметровых волн. Понятно, что пройдет некоторое время до того, как стоимость передачи 1 ГБ в таких сетях сравняется со стоимостью передачи 1 ГБ с использованием существующей “решетки” макросайтов, работающих в диапазонах ниже 6 ГГц. Для этого должна существенно вырасти плотность сетей.
Аналитики отмечают, что 2018 год стал первым годом роста объемов рынка радиооборудования сотовой связи после трех лет снижения доходов. В период с 2018 по 2023 год ожидается рост рынка со среднегодовым приростом в 2%.
Основные драйверы роста, как их видят в агентстве:
Аналитики Dell’Oro Group уверены, что сети 5G NR будут развернуты быстрее, нежели чем сети LTE и к 2023 году составят большую часть рынка RAN. Этот прогноз основывается на следующих предположениях:
Ожидается, что рынок 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) станет расти самыми высокими темпами, чему будет способствовать быстрое развитие 5G в Китае. Также особенно активным продолжит оставаться рынок 5G Северной Америки.
Риски рынка в целом сбалансированы, в частности, ожидается значительный приток дополнительных капиталов от вертикальных рынков, с другой стороны на рынок будет оказывать влияние изменения в возможностях выбора поставщиков из-за геополитической неопределенности. Следует принимать в расчет вероятность рецессии мирового рынка, а также давление на цены оборудования, как результат массового внедрения решения облачного RAN.
По материалам: datacentrenews.eu
На фоне таких прогнозов становится понятно, отчего столь жестко стараются некоторые страны огородиться от китайских технологий - уж очень солидные средства ушли бы с рынков западных стран в экономику Китая, которая и без этого в последние годы пухнет, как на дрожжях. Учитывая, что львиная доля заработанного на внешних рынках идет китайским военным, растут и опасения, что деньги, потраченные другими странами на китайские товары, могут обернуться невиданным ростом технологического и военного потенциала этой страны.
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теги: пятое поколение аналитика прогнозы
© Алексей Бойко,
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