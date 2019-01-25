Телеком: Стройка 5G поднимет доходы на рынке RAN

25.01.2019, MForum.ru

Согласно оценкам аналитиков Dell’Oro Group, высокий спрос на 5G NR увеличит объемы мирового рынка RAN (радиооборудования сетей сотовой связи) до $160 млрд в ближайшие 5 лет.

Рост спроса на оборудование радиодоступа аналитики связывают с возможностями Massive MIMO / MBB. Аналитики также отмечают рост оптимизма в отношении использования диапазона миллиметровых волн. Понятно, что пройдет некоторое время до того, как стоимость передачи 1 ГБ в таких сетях сравняется со стоимостью передачи 1 ГБ с использованием существующей “решетки” макросайтов, работающих в диапазонах ниже 6 ГГц. Для этого должна существенно вырасти плотность сетей.

Аналитики отмечают, что 2018 год стал первым годом роста объемов рынка радиооборудования сотовой связи после трех лет снижения доходов. В период с 2018 по 2023 год ожидается рост рынка со среднегодовым приростом в 2%.

Основные драйверы роста, как их видят в агентстве:

Значительный рост трафика данных в сетях мобильного ШПД за счет роста использования приложений в сочетании с переходом к сетям 5G.

Новые капиталовложения, необходимые для развития IoT, фиксированного беспроводного доступа (FWA), систем мобильного ШПД в зданиях и систем общественной безопасности.

Рост востребованности активных цифровых антенн, что переместит поток капвложений с рынка антенн на рынок RAN (радиооборудования).

Аналитики Dell’Oro Group уверены, что сети 5G NR будут развернуты быстрее, нежели чем сети LTE и к 2023 году составят большую часть рынка RAN. Этот прогноз основывается на следующих предположениях:

Бизнес-кейс для приложений MBB (мобильного широкополосного вещания) является состоятельным Частоты среднего диапазона (3-4 ГГц) для сетей 5G станут доступны быстрее, чем становились доступны частоты для миграции с 3G в LTE. Технологии динамического совместного использования частот упростят рефарминг частот LTE для сетей 5G

Ожидается, что рынок 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) станет расти самыми высокими темпами, чему будет способствовать быстрое развитие 5G в Китае. Также особенно активным продолжит оставаться рынок 5G Северной Америки.

Риски рынка в целом сбалансированы, в частности, ожидается значительный приток дополнительных капиталов от вертикальных рынков, с другой стороны на рынок будет оказывать влияние изменения в возможностях выбора поставщиков из-за геополитической неопределенности. Следует принимать в расчет вероятность рецессии мирового рынка, а также давление на цены оборудования, как результат массового внедрения решения облачного RAN.

По материалам: datacentrenews.eu

На фоне таких прогнозов становится понятно, отчего столь жестко стараются некоторые страны огородиться от китайских технологий - уж очень солидные средства ушли бы с рынков западных стран в экономику Китая, которая и без этого в последние годы пухнет, как на дрожжях. Учитывая, что львиная доля заработанного на внешних рынках идет китайским военным, растут и опасения, что деньги, потраченные другими странами на китайские товары, могут обернуться невиданным ростом технологического и военного потенциала этой страны.

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