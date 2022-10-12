Регулирование: ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства

MForum.ru
12.10.2022,
ФАС ссылается на то, что в январе 2022 года МТС повысила стоимость услуг для почти 30 млн абонентов в среднем на 9%. В МТС тогда объяснили решение ростом затрат.
Стоит отметить, что операторы консультировались на тему аккуратного повышения тарифов с другим регулятором - Минцифры. Официальных сообщений об этом не было, но у меня появилось ощущение, что операторы смогли наконец донести до регуляторов свою позицию - на фоне инфляции цены не могут годами оставаться на одном низком уровне. Как я понял (что может не соответствовать действительности) была достигнута негласная договоренность, что операторы могут плавно корректировать свои цены в сторону увеличения в рамках инфляции (возможно с небольшим "походом").
Решение ФАС означает, что МТС может его оспорить, но если проиграет спор или согласится с выводами ФАС, то должна будет не только заплатить штраф, размер которого ФАС пока не уточняет, но и снизить повышенные ранее тарифы.
Официальный комментарий компании МТС:
"Мы пока не получили официальное предписание ФАС.
При корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии.
Компания будет изучать доводы ФАС после получения официального текста решения."
Могу предположить, что в МТС без боя не сдадутся и решение ФАС опротестуют.
В целом, я считаю возможную договоренность операторов и Минцифры разумной и логичной. Издержки операторов растут стремительно и повышения тарифов лишь частично покрывают рост этих издержек. И если мы хотим сохранения услуг связи на приемлемом уровне, а также дальнейшего развития телекома в России, нам следует согласиться на разумную коррекцию тарифов в сторону их повышения. С учетом этого мое отношение к формальной позиции ФАС - отрицательное. Чиновникам следует учитывать ситуацию в которой мы находимся.
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теги: телеком ФАС МТС регулирование
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