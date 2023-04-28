Тарифы: Деньги за раздачу интернета. Зачем и справедливо ли?

28.04.2023, MForum.ru

В очередной раз внимание к этой теме привлечено «по вине» МТС. Оператор начал модифицировать условия пользования ряда тарифов с опцией безлимитного интернета. Этой теме сегодня посвятили публикацию «Ведомости».

Готовьте денежки

Если ранее раздача интернета со своего устройства в режиме (WiFi, USB или Bluetooth) не требовала дополнительной оплаты (но была ограничена тем, что после определенного объема розданного, оператор ограничивал скорость раздачи на уровне 128 кбит/с), то теперь считается, что фактом начала раздачи интернета абонент активирует дополнительный пакет интернета в 50 ГБ за 49 рублей. Которые можно раздавать до конца текущих суток, не сталкиваясь с ограничениями скорости раздачи. Новая опция начнет действовать с 4 мая.

Зачем это МТС?

Первичной для оператора является задача защиты сети от чрезмерных нагрузок. Даже 1% гиперактивных пользователей-качальщиков могут заметно ухудшать пользовательский опыт всех остальных 99% абонентов. Услугой раздачи нередко на постоянной основе пользуются для подключения к сети ПК и ноутбуков с присущим им высоким потреблением трафика. Такие пользователи потребляют значительный сетевой ресурс, иногда это негативно влияет на пользовательский опыт других клиентов, подключенных к той же базовой станции, особенно там, где сеть не очень плотная. Расходы таких клиентов, если они продолжат пользование в привычном для себя режиме, то есть ежедневно, могут вырасти на ощутимые 1500 рублей. Так что скорее всего, многие из них будут вынуждены отказаться от раздачи, снизив тем самым нагрузку на сеть.

Клиенты, которые пользовались раздачей эпизодически, от нововведения пострадают менее значительно, цена в 49 рублей за 50 ГБ в условиях LTE сети не выглядит запредельной. Другое дело, что чаще всего «эпизодические» абоненты потребляют в сутки намного меньше, не более 1-2 ГБ и, вероятно, предпочли бы заплатить не более 5 рублей за возможность раздать эти 1-2 ГБ. Жаль, что оператор не предложил им такую опцию. Так что желание заработать на раздаче дополнительные средства здесь также присутствует, что называется «в полный рост». В связи с чем возникает законный вопрос - а согласовано ли это, де факто повышение цен, с регуляторами?

Как узнали «Ведомости», ФАС соответствующих обращений от МТС не получал. Так что здесь еще возможны «коллизии» и выяснения отношений регулятора и оператора.

А что конкуренты?

Конкуренты также недавно начали модифицировать свои тарифы в части раздачи. В частности, Вымпелком с 20 апреля на ряде архивных тарифов за раздачу интернета просит 3 рубля в сутки (99 рублей в месяц), не предлагая, впрочем, дополнительные пакеты трафика - такой подход кажется мне куда более дружественным к абонентам.

Скорее всего, другие операторы, если еще и не ввели такие корректировки тарифов, также это сделают.

Тема нагрузки на сеть становится все актуальнее с каждым днем в условиях, когда операторы лишены возможности расширять сеть за счет покупки новых базовых станций. Так что можно ожидать и других операторских решений, направленных на сдерживание роста трафика.

Многих ли абонентов коснутся эти инициативы?

Раздачей интернета, как ни странно, пользуются далеко не все абоненты. Точных цифр я не нашел, примерная оценка, озвученная представителем «ВымпелКом» - менее 10%, включая тех, кто как я, делает это эпизодически. Удивительно, мне кажется, что услуга востребована большей долей абонентов.

Что, нам так и будут зажимать трафик, чем дальше, тем больше?

Да, к этому следует быть готовыми, как и к росту цен на услуги сотовой связи. Пока в России нет возможности закупать и ставить на сеть базовые станции в массовых объемах и пока не запущены массово сети 5G, операторы будут вынуждены поднимать расценки в попытках сдерживания роста трафика, а качество услуг неизбежно будет ухудшаться, постепенно, но неуклонно от месяца к месяцу и от года к году.

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теги: МТС тарифы раздача интернета

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