Регулирование: В ФАС заметили рост цен на услуги сотовой связи в России на 4%

12.07.2020, MForum.ru

В ФАС заявляют, что анализ изменения тарифов операторов "большой четверки" в январе 2020 год выявил средний рост стоимости услуг связи на 3.5%. Доходы операторов выросли от 1% до 2.2%. Рост затрат операторов на операционные и капитальные расходы превысил рост доходов.

Рост нагрузки на сети беспроводной связи операторов большой четверки в период пандемии составил 20% - так сказалась удаленка.

В ходе мониторинга тарифов не было выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны операторов сотовой связи, за исключением T2 Мобайл.

"ФАС России установила, что с 12 мая 2020 года ООО «Т2 Мобайл» повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей (от 7% до 14%) к стоимости пакетных тарифных планов, а также на линейных тарифных планах, что в среднем составляет 10%, для более 11 миллионов абонентов (около 4% от общего количества абонентов на территории Российской Федерации) в отсутствии экономического обоснования указанного повышения тарифов."

"Повышение тарифов с 12 мая 2020 года, учитывая ситуацию, связанную с распространением COVID-19, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы неопределенного круга потребителей в части навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него.

Учитывая изложенное, на основании статьи 391 Закона о защите конкуренции, ФАС России выдала ООО «Т2 Мобайл» предупреждение, согласно которому ООО «Т2 Мобайл» надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента его получения."

Таким образом, учитывая рост тарифов в январе 2020 года и повышение тарифов ООО «Т2 Мобайл» в мае 2020 года, долю ООО «Т2 Мобайл» на рынке услуг мобильной связи, средний рост стоимости услуг связи на территории Российской Федерации в 2020 году составил около 4%, -- делает вывод агентство.

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теги: тарифы Tele2 Россия ФАС антимонопольное регулирование рост цен