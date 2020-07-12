Регулирование: В ФАС заметили рост цен на услуги сотовой связи в России на 4%

MForum.ru
12.07.2020,
В ФАС заявляют, что анализ изменения тарифов операторов "большой четверки" в январе 2020 год выявил средний рост стоимости услуг связи на 3.5%. Доходы операторов выросли от 1% до 2.2%. Рост затрат операторов на операционные и капитальные расходы превысил рост доходов.
Рост нагрузки на сети беспроводной связи операторов большой четверки в период пандемии составил 20% - так сказалась удаленка.
В ходе мониторинга тарифов не было выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны операторов сотовой связи, за исключением T2 Мобайл.
"ФАС России установила, что с 12 мая 2020 года ООО «Т2 Мобайл» повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей (от 7% до 14%) к стоимости пакетных тарифных планов, а также на линейных тарифных планах, что в среднем составляет 10%, для более 11 миллионов абонентов (около 4% от общего количества абонентов на территории Российской Федерации) в отсутствии экономического обоснования указанного повышения тарифов."
"Повышение тарифов с 12 мая 2020 года, учитывая ситуацию, связанную с распространением COVID-19, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы неопределенного круга потребителей в части навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него.
Учитывая изложенное, на основании статьи 391 Закона о защите конкуренции, ФАС России выдала ООО «Т2 Мобайл» предупреждение, согласно которому ООО «Т2 Мобайл» надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента его получения."
Таким образом, учитывая рост тарифов в январе 2020 года и повышение тарифов ООО «Т2 Мобайл» в мае 2020 года, долю ООО «Т2 Мобайл» на рынке услуг мобильной связи, средний рост стоимости услуг связи на территории Российской Федерации в 2020 году составил около 4%, -- делает вывод агентство.
---
https://t.me/abloud62 - телеком-новости в Telegram, вы с нами?
теги: тарифы Tele2 Россия ФАС антимонопольное регулирование рост цен
Публикации по теме:
23.03. [Новинки] Регулирование: Поставки смартфонов в Россиию могут задержаться из-за особенностей сертификации / MForum.ru
13.01. [Новости компаний] Российские операторы поднимают цены на связь и мобильный интернет / MForum.ru
22.05. [Новости компаний] Телеком: Роуминг. Билайн отменяет плату за входящие в поездках по стране / MForum.ru
10.04. [Новости компаний] Телеком: МТС повышает расценки - на этот раз не повезло пользователям тарифа Супер МТС / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах / MForum.ru
09.07. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Представлена Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A11 оценен в 9 990 рублей / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Lite получил Dimensity 800 и 48MP камеру / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30S появился в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord будет работать на Snapdragon 765G / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Poco M2 Pro представят 7 июля / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Realme C11 представлен официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 9 5G для Китая / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Honor X10 Max замечен на живых фото / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта европейская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru