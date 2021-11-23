Регулирование: ФАС оштрафовал Tele2 на 825 млн рублей

23.11.2021, MForum.ru

ФАС сообщает о штрафе, который выписан Tele2 "за злоупотребление доминирующим положением".

Это продолжение дела, которое началось еще в январе 2021 года, когда Tele2 повысила тарифы в среднем на 13%, обосновывая это ростом своих затрат (что произошло далеко не в последнюю очередь в итоге появления множества новых хотелок государства). Это повышение цен не прошло незамеченным, тема обсуждалась в медиа, и в ФАС решили обратить на нее внимание.

Юридическая возня заняла почти год, но в конце концов, как видим, штраф выписан. Чувствительным для оператора его не назовешь, да и абонентам от него ни копейки не достанется, скорее это станет еще одним стимулом для дальнейшего замаскированного ползучего повышения цен или снижения качества услуг.

Любопытно, что практически все операторы вынуждены ухудшать условия пользования тарифами в связи с ростом затрат, но досталось тому, кто объявил о повышении официально.

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теги: штрафы Tele2 ФАС рост цен повышение цен телеком

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