Регулирование: ФАС оштрафовал Tele2 на 825 млн рублей

MForum.ru
23.11.2021,
ФАС сообщает о штрафе, который выписан Tele2 "за злоупотребление доминирующим положением".
Это продолжение дела, которое началось еще в январе 2021 года, когда Tele2 повысила тарифы в среднем на 13%, обосновывая это ростом своих затрат (что произошло далеко не в последнюю очередь в итоге появления множества новых хотелок государства). Это повышение цен не прошло незамеченным, тема обсуждалась в медиа, и в ФАС решили обратить на нее внимание.
Юридическая возня заняла почти год, но в конце концов, как видим, штраф выписан. Чувствительным для оператора его не назовешь, да и абонентам от него ни копейки не достанется, скорее это станет еще одним стимулом для дальнейшего замаскированного ползучего повышения цен или снижения качества услуг.
Любопытно, что практически все операторы вынуждены ухудшать условия пользования тарифами в связи с ростом затрат, но досталось тому, кто объявил о повышении официально.
--
теги: штрафы Tele2 ФАС рост цен повышение цен телеком
--
Публикации по теме:
11.02. [Новости компаний] Антимонопольное регулирование: ФАС возбудило дело в отношении Tele2 / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] Телеком: Операторам напоминают о месте и сроке установки РЭС / MForum.ru
15.10. [Новости компаний] B2B: Tele2 запустил сервис платежей и переводов с мобильного телефона / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 2016.03.09, среда. Дайджест Телеком и Роботы / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] МТС в Татарстане / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru
18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru