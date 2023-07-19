Цифровой контент: Поставщикам цифрового контента придется уведомлять потребителей о каждом списании за подписку

19.07.2023, MForum.ru

Очередная инициатива депутатов, волнующихся об интересах граждан и мечтающих их защитить. Тему сегодня предложили «Ведомости».

Разговор идет о подписках, прежде всего, на различный цифровой - аудио и видеоконтент. Каждый раз, когда платформа, на которую подписался пользователь, соберется списать с него очередной платеж, она должна будет об этом его явно уведомить.

Хорошо это или плохо?

Если говорить о плюсах, они же и явные мотивы для введения таких требований, то новое требование должно положить конец практике подчас малозаметного для клиента «навешивания» на него платных подписок. Получив уведомление о предстоящем списании средств, клиент сможет отписаться от ненужного ему сервиса. Заодно он будет еще раз взвешивать - нужна ли ему та или иная услуга, на которую он в приливе энтузиазма подписался (например, уговорил продавец, или сподвигла реклама), а затем понял, что погорячился и подписка ему вовсе не нужна. И, наконец, в очередной раз вырастет востребованность (и цена!) операторских SMS-рассылок для таких уведомлений.

На этом плюсы завершаются. Минусов больше:

1. Такие уведомления - это практически спам. Я, например, подписан на газету «Ведомости». И каждый месяц мне приходит уведомление, что из моего авансового платежа за год списывается 1/12 суммы. Зачем мне это? Я в трезвом уме и твердой памяти заплатил за год и мне представляются совершенно излишними эти уведомления. Представим, что у меня с десяток различных подписок (может быть и больше). Мне будет приходить ежемесячно еще с десяток различных уведомлений такого рода? Мне такого не нужно. Это - спам!

2. Уже на старте ясно, что закон пишется не столько в интересах потребителей, сколько в интересах бюджета. Как обычно в таких случаях, не предусмотрено, что деньги за подписки, которые пользователь не собирался приобретать, ему вернут. Вовсе нет. Штрафы с бизнесов, которые не введут уведомлений о каждом платеже, достанутся бюджету, а не пострадавшим.

3. Все делается не слишком прозрачно. То есть на момент запуска требований уведомлений штрафы в документе не прописываются, но говорится о том, что исполнение новых норм может мониториться, и по результатам могут быть назначена «административная ответственность». Это вообще несерьезный подход. Собираетесь вводить ответственность, разъясните заранее, что имеется в виду, включая цифры штрафов, если они предусматриваются (в духе своего же законопроекта).

4. От нового закона, если он будет введен, пострадают практически все бизнесы, которые продают подписки. В обществе немало людей, принимающих не взвешенные, но спонтанные решения, я уже упоминал про них выше. Они будут подписываться на тот или иной сервис и, получив очередное извещение, отписываться. Причем, если бы оповещений не было, они бы продолжали пользоваться услугой. Бизнесы типа онлайн-кинотеатров недосчитаются вполне ощутимого количества подписчиков и заметных денежных поступлений. А бюджет - соответствующих налогов. В этом плане инициатива депутатов откровенно вредная. Если уж делать такое, давайте заодно сделаем возможность отписаться от платежей за «радиоточку» в одно SMS - сегодня для этого нужно куда-то ехать и писать заявление.

Из соотношения плюсов и минусов вывод однозначный - инициативу скорее всего поддержат.

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теги: цифровой контент платные подписки регулирование

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