Антифрод. Антиспам: ВымпелКом задает тренд на сокращение числа "серых" SIM-карт

MForum.ru
04.04.2024,
В сети появился фильм в формате "расследование", который интересен потому, что он является одним из действий по формированию на рынке тренда на сокращение числа серых SIM-карт.
Нетрудно догадаться, откуда направлен импульс. Нет сомнения, что он будет поддержан, если не всей индустрией (кто не поддержит - тот что, за мошенников?), то государством.
Рекомендую посмотреть фильм целиком, он не длинный, вполне можно смотреть с ускорением.
Основной посыл оператора к государству озвучен президентом ПАО ВымпелКом Александром Панковым:
В решении проблемы «серых» SIM участникам телеком-рынка точно не помешала бы помощь государства. Мы считаем, что помочь можно путем уточнения действующих механизмов идентификации абонента и видим четыре основных момента, которые для этого нужны.
🔥 Во-первых, это возможность активировать SIM только после регистрации подлинного абонента.
🔥 Во-вторых, это привлечение в качестве верифицирующего элемента в механизм регистрации SIM портала Госуслуги.
🔥 В-третьих, ограничение количества SIM, которые можно зарегистрировать на одни паспортные данные.
🔥 В-четвертых, необходимо начало формирования административной практики со стороны Роскомнадзора. Было бы здорово, если бы эта практика началась, и мы увидели первые штрафы в адрес нарушителей.
К второму пункту у меня есть вопрос - а что с иностранцами? Как им купить симку без регистрации на российских госуслугах?
К третьему тоже - а на каком уровне предлагается ограничить число SIM-карт? Понятно, что миллион симок на человека - странно. То же и 100 тысяч. Да и 10 тысяч наверное избыточно. А вот 1000, 100? Но ведь не 10, надеюсь.
Проблемы, озвученные в фильме полностью не решатся никогда. По крайней мере, не предложенными мерами. Но сократить объем проблем общими усилиями (при желании всех операторов и государства) - возможно и давно пора.
Отдельно стоило бы задуматься о причинах того, что находится так много желающих заниматься мошенничеством, а не честным предпринимательством. Может быть людей что-то к этому подталкивает? Впрочем, это вряд ли проблема операторов сотовой связи.
Есть также опасность централизации всего, с чем связан сегодня человек, на одном сайте, даже если он государственный. Представим себе, что будет с человеком, если по каким-то причинам, ему откажут в доступе к данному сайту... Обязательно должны сохраняться альтернативы использованию сайта Госуслуг.
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теги: антиспам антифрод борьба с серыми SIM-картами
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