Регулирование: Телеком и инфляция - как будут меняться тарифы

30.06.2023, MForum.ru

Те, кто следит за телеком-отраслью в России, помнят, что несколько лет подряд операторам не давали повышать цены вслед за инфляцией. Это было особенно заметно на фоне роста, например, тарифов на ЖКХ. Доля расходов людей на услуги связи и мобильного интернета постепенно сокращалась. А операторам приходилось, что называется, «крутиться». Например, идти на ползучее скрытое повышение тарифов, иногда попадая на штрафы. Благо они в российском телекоме зачастую символические, не оборотные.

При Максуте Шадаеве ситуация немного улучшилось. Регулятор осознал, что так дальше жить нельзя и добился послабления - операторам разрешили наращивать тарифы в пределах инфляции.

Дело хорошее, так стало лучше, чем было ранее. Но этот подход не решает проблему недосбора доходов в предыдущие годы. Кроме того, механизм подсчета инфляции вряд ли соответствует росту реальных расходов операторов. Как не соответствует он, например, росту расходов моей семьи на продукты питания. Так что операторы все равно недобирают деньги с рынка.

Сейчас операторы просят регулятора решиться на очередной шаг к нормальному ходу дел - разрешить им повышать тарифы по формуле «официальная накопленная инфляция + 5%». Требование очень скромное и абсолютно разумное. Я бы просил +10%.

Мало того, что операторам несколько лет подряд не давали повышать тарифы, так им еще и 5G предстоит строить, в том числе на российском оборудовании, которое предположительно не будет дешевым (а может быть не будет и надежным). А еще их «грузят» экономически невыгодными «социальными» стройками в небольших населенных пунктах, требуют экономически невыгодную стройку покрытия вдоль федеральных автотрасс. Не буду поминать «яровую» и прочие антифроды. Здесь бы и пригодился опережающий рост операторских доходов.

На российском рынке - 4 федеральных оператора, что само по себе дает достаточные гарантии отсутствия безудержного повышения тарифов. В этих условиях стоило бы снять регуляторную руку с горла операторов, позволив им зарабатывать больше - конкуренция не позволит кому-то из них «зарываться», пытаясь получить сверхдоходы. Но мы этого, увы, не наблюдаем. Вместо рыночного подхода операторам предлагается жесткая граница на возможные повышения в виде официального уровня инфляции. И никаких дополнительных мер поддержки - никаких льгот по налогу на прибыль, льготных кредитов и т.п.

Что получаем в итоге? Снижение расходов операторов на инфраструктуру (а она еще и подорожала из-за известных событий!). Впереди - неизбежное снижение качества услуг, мы уже почти расстались с безлимитами, мы уже наблюдаем сбои на сетях. Что будет дальше при таком отношении регулятора к операторам? Может быть стоит прислушаться хотя бы к очень скромной просьбе операторов насчет +5%, и дать им просимое не откладывая, без каких-либо новых обременений над которыми сейчас размышляют в Минцифре?

Тему сегодня поднял КоммерсантЪ.

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теги: регулирование тарифы Минцифры

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