Регулирование: Плохие новости - регулятор, подумав, вновь вернулся к идее «единого инфраструктурного» оператора 5G

MForum.ru
29.06.2023,
Тему сегодня поднимает «КоммерсантЪ». На этом очередном витке, столь «невозможные к использованию» вот уже сколько лет частоты 3.4-3.8 ГГц в России внезапно могут оказаться вполне доступными - для единого инфраструктурного оператора, но, конечно, в режиме совместимости со спецслужбами. Режим СИ устанавливает приоритет силовиков перед гражданскими пользователями, то есть такая сеть может быть «погашена» в нужном регионе немедленно, как только частоты понадобились силовикам.
Кроме 3.4-3.8 ГГц единый инфраструктурный получит также полосу 4.8-4.99 ГГц, ну, такое себе. А чтобы уж совсем подсластить пилюлю, оператору обещаны частоты 694-790 МГц.
Под единым инфраструктурным подразумевается, судя по всему, ООО «Новые цифровые решения» - колхоз, сколоченный из четырех федеральных операторов. Регулятор вроде бы пошел на предлагаемую ими идею - для строительства и развития сети, российские регионы поделят между операторами, каждый из которых будет «якорным» в ряде регионов. Получившаяся сеть будет доступна каждому из участников «концессии», затраты на стройку в каждом регионе остальные участники будут компенсировать якорному оператору данного региона. Выглядит разумно.
В целом идея - «так себе». В плюсе - удешевление стройки. Объединенными усилиями операторы справятся с ней более-менее быстро. (Если будет в достаточном количестве работоспособное оборудование). Второй плюс - частоты, которые, как единый пул, будет утилизироваться лучше, чем если разбивать диапазоны между четырьмя участниками рынка.
Минусов также будет очень много. Монополизм - это плохо. Это стагнация, возможность постоянных аварий, высокие цены. Это невозможность для операторов идти разными путями развития сетей, экспериментировать с техническими решениями, вариантами строительства и обслуживания сетей. По сути, они превратятся в MVNO на «колхозной» сети.
Вопрос с частотами для 5G в России далек от разрешения. Те обещания, которыми сейчас операторов склоняют к идее единого инфраструктурного реализовать будет сложно. Может случиться так, что еще долго кроме скучных частот 4.8-4.99 ГГц операторы ничего не получат. Или получат, но с кучей ограничений по мощностям, азимутам, углам подъема антенн.
А вот того, о чем волнуется КоммерсантЪ, я бы не опасался. Если силовикам понадобится отключить ту или иную сеть, они это сделают. Для этого есть механизмы и помимо «единого инфраструктурного». Мы могли недавно наблюдать, как ограничивались услуги связи в Сочи из-за приезда туда некоторых чиновников. Так что ничего нового в этом плане не произойдет.
В целом - новость скорее печальная, не радостная. Минцифры стоило бы подождать… ждали дольше, стоит подождать еще… может быть что-то скоро поменяется, и российские операторы смогут вернуться к нормальному конкурентному развитию.
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теги: регулирование пятое поколение единый инфраструктурный
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