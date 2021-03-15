5G: Оператору "ЭР-Телеком" разрешили тестировать 5G

MForum.ru
15.03.2021,
До конца марта 2021 года ЭР-Телеком и Nokia будут проводить тестирование 5G решения Nokia в диапазонах 4.8-4.9 ГГц и 27 ГГц. Заявлено более 50 опытных зон, включая зоны в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Планы ЭР-Телеком можно разделить на два стратегических направления.
Оператор не прочь начать оказывать услуги беспроводного интернет-доступа на основе 5G для бизнес-клиентов. Вполне востребованный кейс в России, как показывает растущий интерес к частным сетям.
И все же куда более интересный для компании ЭР-Телеком - план создания инфраструктурного оператора для операторов.
Последнее давно видят в своих розовых мечтах чиновники - один оператор на всю страну, которого так легко было бы контролировать во всех смыслах этого слова. Операторы большой четверки в такой колхоз объединяться не захотели, даже те, кто поначалу был готов поддержать его создание. Сейчас, похоже, что на рынке нашелся (или его нашли?) тот штрейкбрейкер, который готов воплотить в жизнь задумку властей.
В случае, если ЭР-Телеком возьмется за инвестиции в развертывание инфраструктуры 5G, есть риск того, что именно этому оператору в итоге достанется основной пул российских частот 5G, которые до сих пор не розданы участникам рынка. Тем более, что подходящих для раздачи частот, что называется, "кот наплакал".
В этом случае "большой четверке" придется довольствоваться позорной ролью MVNO 5G на сети "хозяина", конкурируя только тарифами.
А ведь еще недавно казалось, что "ЭР-Телеком", не имеющий мобильной сети на фоне роста популярности конвергентных продуктов, обречен. Но нет, нашелся, как видим вариант - как обойти всех в этой гонке. Ничего хорошего в такой позиции нет, подыгрывание чиновникам до добра вряд ли доведет. Да и частоты 4.8-4.99 ГГц - не лучший кусок частотного пирога. Но для сохранения места на рынке и даже укрепления позиций в сложившейся тупиковой ситуации этот вариант может казаться владельцам компании подходящим.
Окончательные выводы делать рано, многое будет зависеть от того, как в итоге будут распределены частоты. Но этот поворот, уверен, ускорит развитие событий на российском рынке 5G.
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