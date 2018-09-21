Телеком: Операторам напоминают о месте и сроке установки РЭС

MForum.ru
21.09.2018,
В зарегулированном телекоме РФ операторы обязаны получать разрешения на установку каждого трансивера на базовой станции. В этом разрешении указываются радиочастоты, а также координаты (или адрес) установки.
Сейчас принят во втором чтении законопроект 207005-7, согласно которому в статью 22 ФЗ “О связи” РФ предлагается внести поправку, - все РЭС должны быть установлены по месту, указанному в свидетельстве о регистрации РЭС не позднее 30 дней со дня их регистрации.
Необходимость такого нововведения в документе объясняют так:
“В настоящее время распространена практика "резервирования" радиочастотного спектра без цели его дальнейшего использования для оказания услуг связи и регистрация радиоэлектронных средств для формального соблюдения условия, установленного в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов.
Ввиду ограниченности радиочастотного ресурса создаются препятствия развитию перспективных технологий, ограничиваются возможности других операторов связи на получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, увеличиваются издержки операторов связи и, как следствие, стоимость услуг связи для потребителей.
В этой связи одной из возможных мер решения обозначенных проблем является установление ответственности за неосуществление фактической установки радиоэлектронного средства по месту (координатам) установки, указанному в свидетельстве о регистрации радиоэлектронного средства, а также усиление ответственности за невыполнение условий использования радиочастотного спектра и нарушение правил регистрации радиоэлектронных средств.”
Странная поправка. Обычно распространена ровно обратная практика. Операторы устанавливают оборудование сотовой связи и запускают его в работу, не дождавшись, когда провернуться медленные жернова разрешительной системы. Иногда операторов даже “ловят” и начисляют им штрафы за такие установки, не за все, конечно.
Также документы экспертизы на частоты и разрешения на частоты выдаются на вполне определенный срок. Если кто-то в этот срок не уложился, документы придется оформлять заново.
Мало того, в России еще действует вполне ощутимая плата за частоты, к тому же предусмотрены повышающие коэффициенты за неиспользование частот!
Кто в этих условиях может получать разрешения и не пользоваться ими? Неужели действительно есть такая практика? А вы сталкивались с подобным сценарием?
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный микроэлектронике
теги: телеком регулирование РЭС Минцифраз
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] Телеком: Минцифраз предложил компаниям со сверхприбылью инвестировать в 5G / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Телеком: В НРА считают что старые РРЛ мешают развитию мобильной связи / MForum.ru
17.09. [Новости компаний] Телеком: Новинки Apple подстегнут рынок eSIM / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] Телеком: В американском FCC обсуждают использование диапазона 5.9 ГГц под Wi-Fi / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 Youth Edition – середнячок для молодежи / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu V8 – недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 16X со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ пополнили J-серию / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Homtom C1 с Android Go на борту / MForum.ru
18.09. [Новинки] Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Punkt MP02 – кнопочный телефон с Android / MForum.ru
17.09. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy S10 получит значительные изменения / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9600 Plus оснастили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru