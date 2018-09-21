Телеком: Операторам напоминают о месте и сроке установки РЭС

MForum.ru

Телеком: Операторам напоминают о месте и сроке установки РЭС

21.09.2018, MForum.ru

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В зарегулированном телекоме РФ операторы обязаны получать разрешения на установку каждого трансивера на базовой станции. В этом разрешении указываются радиочастоты, а также координаты (или адрес) установки.

Сейчас принят во втором чтении законопроект 207005-7, согласно которому в статью 22 ФЗ “О связи” РФ предлагается внести поправку, - все РЭС должны быть установлены по месту, указанному в свидетельстве о регистрации РЭС не позднее 30 дней со дня их регистрации.

Необходимость такого нововведения в документе объясняют так:

“В настоящее время распространена практика "резервирования" радиочастотного спектра без цели его дальнейшего использования для оказания услуг связи и регистрация радиоэлектронных средств для формального соблюдения условия, установленного в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

Ввиду ограниченности радиочастотного ресурса создаются препятствия развитию перспективных технологий, ограничиваются возможности других операторов связи на получение разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, увеличиваются издержки операторов связи и, как следствие, стоимость услуг связи для потребителей.

В этой связи одной из возможных мер решения обозначенных проблем является установление ответственности за неосуществление фактической установки радиоэлектронного средства по месту (координатам) установки, указанному в свидетельстве о регистрации радиоэлектронного средства, а также усиление ответственности за невыполнение условий использования радиочастотного спектра и нарушение правил регистрации радиоэлектронных средств.”

Странная поправка. Обычно распространена ровно обратная практика. Операторы устанавливают оборудование сотовой связи и запускают его в работу, не дождавшись, когда провернуться медленные жернова разрешительной системы. Иногда операторов даже “ловят” и начисляют им штрафы за такие установки, не за все, конечно.

Также документы экспертизы на частоты и разрешения на частоты выдаются на вполне определенный срок. Если кто-то в этот срок не уложился, документы придется оформлять заново.

Мало того, в России еще действует вполне ощутимая плата за частоты, к тому же предусмотрены повышающие коэффициенты за неиспользование частот!

Кто в этих условиях может получать разрешения и не пользоваться ими? Неужели действительно есть такая практика? А вы сталкивались с подобным сценарием?

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теги: телеком регулирование РЭС Минцифраз

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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