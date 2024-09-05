Развитие сетей: МТС в Амурской области провел модернизацию LTE сети на станции Ерофей Павлович

MForum.ru
05.09.2024,
МТС обновила оборудование в поселке Ерофей Павлович в Амурской области. Модернизация позволила нарастить емкость сети и скорость мобильного интернета - более чем на треть.
Скоростной мобильный интернет доступен на всей территории поселка, что расположена на въезде по трассе Амур в Амурскую область со стороны Забайкалья.
Благодаря проведенным работам, сеть МТС охватывает жилые районы с многоэтажной и коттеджной застройкой, школу, детский сад, больницу, магазины и торговые центры, парк и зоны отдыха, промышленные территории, авто- и железнодорожный вокзал.
«Обновление телеком-инфраструктуры даёт положительный импульс для развития туризма и инфраструктуры гостеприимства», — отметила директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.
Необычное название поселок получил в честь землепроходца Ерофея Хабарова. Более чем столетняя история поселка связана с железной дорогой. Возникнув как рабочий поселок во время строительства Транссиба в 1909 году, Ерофей Павлович постепенно рос и застраивался. Жизнь поселка сосредоточена вокруг железной дороги.
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теги: МТС развитие сетей Амурская область
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