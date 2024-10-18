Развитие сетей: МТС в Амурской области - завершена модернизация телеком-оборудования в Свободном

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Амурской области - завершена модернизация телеком-оборудования в Свободном

18.10.2024, MForum.ru

МТС завершила работы на телеком-оборудовании города Свободный. По данным оператора, это дало прирост скоростей доступа на всей территории города и расположенных в пригороде стройплощадках более чем на треть.

К зоне покрытия обновленной сети - почти 50 тысяч жителей города. Также в зоне улучшенной сети - Свободненская детская железная дорога, одна из старейших и самая длинная детская железная дорога в России. Её протяженность составляет почти 12 км. Ежегодно более полутора тысяч школьников проходят обучение железнодорожным профессиям.

 

 

«Свободный один из наиболее динамично развивающихся городов области. Здесь сосредоточены крупнейшие строительные площадки на Дальнем Востоке. Завершение строительства и дальнейшая эксплуатация газохимических объектов требует наличия современной телеком-инфраструктуры, способной даже в часы пиковой нагрузки обеспечивать комфортный доступ к цифровым сервисам. Скоростной мобильный интернет также необходим посетителям и сотрудникам социальных, спортивных объектов и учреждениям культуры Свободного, в том числе и тем, которые были запущены в этом году», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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теги: МТС развитие сетей Амурская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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