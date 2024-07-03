Развитие сетей: МТС в Амурской области - в Олёкме скорости выросли на 50%, как и запас емкости сети

03.07.2024, MForum.ru

МТС нарастила на 50% скорости мобильного интернета в Олёкме. МТС обеспечивает покрытие LTE на всей территории поселка, включая поликлинику, среднюю школу, детский сад, почту и дом культуры.

Оператор нарастил запас емкости на телеком-оборудовании в центре села, где расположена железнодорожная станция и многоквартирные жилые дома, а также общественные здания.

«МТС развивает мобильные сети в самых отдаленных и труднодоступных местах Амурской области. Так, в начале года мы первыми включили скоростной интернет в самом северном поселке области. Сегодня в Тындинском районе развернуты крупные стройки – идет возведение железнодорожной магистрали, появляются новые транспортные пути, запускаются фабрики по добыче полезных ископаемых. Благодаря аналитике больших данных Big Data мы фиксируем рост траффика, количество новых абонентов и проводим дополнительные работы на телеком-оборудовании, чтобы наши клиенты могли загружать любимые сервисы и приложения даже в часы максимальной нагрузки на сеть», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС улучшила скорости мобильного интернета в Амурской области в городах Райчихинск и Завитинск, поселках Архара, Новобурейский и Февральск.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС развитие сетей Амурская область

--