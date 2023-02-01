ЦОД: Вымпелком и Key Point запускают ЦОД Tier III в Приморском крае

01.02.2023, MForum.ru

Вымпелком еще в 2022 году выбрал путь создания ЦОД в рамках партнерских проектов, когда оператор размещает свое оборудование в построенном партнером ЦОД на условиях колокейшн в качестве "якорного арендатора". Один из таких партнеров - компания Кей Поинт Групп (Key Point). В декабре Вымпелком и Кей Поинт подписали соглашение по созданию ЦОД под Владивостоком, в Новосибирске и Екатеринбурге, и сегодня партнеры сообщают о запуске ЦОД на территории "опережающего развития" "Надеждинская" в Приморском крае примерно в 30 км от Владивостока.

Участники проекта утверждают, что это первый коммерческий ЦОД уровня Tier III на Дальнем Востоке. Что же, мне тоже неизвестны другие ЦОД такого уровня в этом макрорегионе.

Емкость ЦОД - 880 стоек, мощность питания - 10 МВт, что позволяет отнести его к проектам среднего размера, со средней мощностью 5 кВт на стойку. Первая очередь из двух технологических модулей совокупной емкостью 440 стоек уже построена и доступна заказчикам, ввод в эксплуатацию второй очереди намечен на 1q2024. Значительная часть мощности зарезервирована под потребности ПАО "Вымпелком".

Кроме размещения своего оборудования на условиях колокейшна, заказчикам из коммерческого и государственного сегментов предлагается доступ к ряду профессиональных ИТ-сервисов. Также клиенты ЦОД Key Point смогут приобретать телеком-услуги beeline cloud.

Константин Волошин, Заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края:

«Возможность использования виртуальных мощностей и размещения на площадке дата-центра собственного оборудования с гарантированным резервированием критически важных компонентов систем охлаждения и электропитания, наряду с использованием волоконно-оптических линий связи для обеспечения устойчивого широкополосного канала связи и место расположения самого дата-центра позволит бизнесу Приморского края получить ряд преимуществ при использовании ЦОД Key Point в ТОР "Надеждинское".

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО «Вымпелком»:

«Хочу поздравить наших бизнес партнеров с успешной реализацией масштабного проекта по созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). Владивосток активно развивается, и, безусловно, его развитие во многом опирается на современные цифровые технологии. Параллельно с ростом темпов цифровизации увеличивается потребность в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. На фоне постоянно меняющихся внешних факторов beeline cloud способен оперативно реагировать на ситуацию и определять эффективные стратегии развития, следуя тенденциям рынка и спросу своих клиентов, а зачастую и предугадывать их. Уверен, что появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона. Клиенты смогут воспользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными сервисами и другими цифровыми решениями билайн бизнес, а также будут иметь возможность заметно оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ- инфраструктуры».

Артем Довлатов, заместитель председателя ВЭБ.РФ:

«Территориальная удаленность Дальнего Востока усиливает необходимость развития локальной инфраструктуры в макрорегионе: развитие информационной инфраструктуры создаёт задел на скорейшее внедрение на Дальнем Востоке принципиально новых и перспективных технологий и сервисов, таких как сети связи 5G, искусственный интеллект, беспилотный транспорт. Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона. Стоит отметить, что реализация проекта стала возможной благодаря слаженной и командной работе компании Key Point, Минвостокразвития России и институтов развития в лице ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: ЦОД Key Point Вымпелком Приморский край