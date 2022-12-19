ЦОД: ВымпелКом и Key Point Group договорились о строительстве ЦОД в Екатеринбурге

MForum.ru
19.12.2022,
ВымпелКом и компания Кей Поинт Групп подписали соглашение об условиях сотрудничества по созданию в Екатеринбурге центра обработки данных (ЦОД).
Кей Поинт Групп планирует развернуть новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которого станет ВымпелКом. Уровень отказоустойчивости - TIER III, мощность - 3,6 МВт. Этого достаточно на 300 стоек.
Для ВымпелКом и Кей Поинт Групп это продолжение партнерства, которое компании начали в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда компании договорились о создании стратегического альянса. Как ожидается, в рамках этого альянса ВымпелКом вскоре разместит свое оборудование в дата-центре на 880 стоек, который завершает сооружать Кей Поинт Групп во Владивостоке. Вторым станет ЦОД Кей Поинт Групп в Новосибирске, где ВымпелКом также разместить свое оборудование. Третьим, как уже сказано, станет размещение оборудования оператора в Екатеринбурге.
Почему в ВымпелКом строят не собственные ЦОД, а идут по пути партнерства? В компании указывают на тенденцию отказа от строительства собственных ЦОД и переход на модель colocation.
Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»:
«Подписание соглашения о строительстве ЦОД в Екатеринбурге с Кей Поинт Групп – следующий шаг при реализации стратегии региональных дата-центров. Он закрывает наши потребности и потребности наших клиентов на Урале. В этих городах сконцентрировано большое количество производств и компаний, которые начинают активно использовать облачные технологии.
Мы переходим на модель региональных ЦОД не только, чтобы централизовать нашу внутреннюю инфраструктуру, но и для того, чтобы повысить надежность и уменьшить издержки».
Александр Мартынюк, генеральный директор «Кей Пойнт Групп»:
«Создание высококачественного ЦОД в регионе – задача намного более сложная, чем в Москве. Мы уверены, что решим эту задачу во Владивостоке. Время настало перенести полученный опыт на новые региональные ЦОД.
Мы хотим создать сеть региональных дата-центров, в которых наши клиенты будут чувствовать себя уверенно, сосредоточившись на развитии своих сервисов. Мы же со своей стороны обеспечим для этого максимальный уровень надежности инфраструктуры ЦОД, простоту и удобство размещения оборудования и работы сотрудников наших клиентов».
В июне 2022 года Кей Поинт Групп анонсировала планы строительства 35 ЦОД в ближайшие 5 лет во всех федеральных округах России. В частности, ЦОД емкостью 400-1200 стоек появятся во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и в Ставрополе. ЦОД емкостью 30-400 стоек будут строиться еще в 30 городах РФ.
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теги: билайн ВымпелКом ЦОД
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