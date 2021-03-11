Регионы: Модульный ЦОД МегаФон появился в Брянской области

11.03.2021, MForum.ru

Запущен первый масштабируемый модульный Центр обработки данных компании МегаФон в Брянской области. Новый ЦОД отвечает требованиям категории Tier III.

фото пресс-службы компании

Краткие параметры ЦОД МегаФон в Брянской области:

400 кв м

пропускная способность - до 750 Гбит/c

мощность - более 400 кВт

число стоек - около 60

Особенности ЦОД - масштабируемость и высокая степень надежности и устойчивости работы за счет автоматизации. Например, в случае повреждения оптоволоконной линии интеллектуальная кабельная система быстро и без разрывов переключится на резервные линии, что уменьшает риск остановки передачи данных или их потери.

Вентиляционная установка поддерживает необходимый температурный режим с использованием уличного воздуха.

ЦОД задействован для размещения собственного серверного и телеком-оборудования ПАО МегаФон. Кроме того, свободное место может быть использовано для реализации совместных проектов с партнерами оператора.

Всего за год нам удалось спроектировать и построить дата-центр, который учитывает опыт и крупных ИТ-компаний, и собственные технические решения МегаФона. Нововведения помогли увеличить уровень производительности и энергоэффективности примерно на 40%, благодаря чему мощность оборудования выросла в 4 раза. Это значит, что работа сети стала более надежной, а качество всех предоставляемых сервисов выше, — отметил директор регионального отделения МегаФона в Брянске Владимир Палакян.

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теги: телеком МегаФон Брянская область ЦОД центры обработки данных