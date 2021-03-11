Регионы: Модульный ЦОД МегаФон появился в Брянской области

MForum.ru

Регионы: Модульный ЦОД МегаФон появился в Брянской области

11.03.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Запущен первый масштабируемый модульный Центр обработки данных компании МегаФон в Брянской области. Новый ЦОД отвечает требованиям категории Tier III.

 

фото пресс-службы компании

 

Краткие параметры ЦОД МегаФон в Брянской области:

  • 400 кв м
  • пропускная способность - до 750 Гбит/c
  • мощность - более 400 кВт
  • число стоек - около 60

Особенности ЦОД - масштабируемость и высокая степень надежности и устойчивости работы за счет автоматизации. Например, в случае повреждения оптоволоконной линии интеллектуальная кабельная система быстро и без разрывов переключится на резервные линии, что уменьшает риск остановки передачи данных или их потери.

Вентиляционная установка поддерживает необходимый температурный режим с использованием уличного воздуха.

ЦОД задействован для размещения собственного серверного и телеком-оборудования ПАО МегаФон. Кроме того, свободное место может быть использовано для реализации совместных проектов с партнерами оператора.

Всего за год нам удалось спроектировать и построить дата-центр, который учитывает опыт и крупных ИТ-компаний, и собственные технические решения МегаФона. Нововведения помогли увеличить уровень производительности и энергоэффективности примерно на 40%, благодаря чему мощность оборудования выросла в 4 раза. Это значит, что работа сети стала более надежной, а качество всех предоставляемых сервисов выше, — отметил директор регионального отделения МегаФона в Брянске Владимир Палакян.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком МегаФон Брянская область ЦОД центры обработки данных

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.11. [Новости компаний] Кадры: Петр Солодовник стал техническим директором С-З филиала МегаФон / MForum.ru

03.03. [Новости компаний] ИТ: МегаФон запустил в коммерцию платформу МегаФон Облако / MForum.ru

18.11. [Новости компаний]  Телеком: Конспекты: Андрей Грачев, Цифровая стратегия МегаФона / MForum.ru

06.11. [Новости компаний] IT: Конспекты. Олег Жуков, Современные тренды и трансформация бизнеса Oracle за 25 лет в России / MForum.ru

04.10. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Дмитрий Точилин, МегаФон, о развитии 5G компанией / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 15 ms, lookup=0 ms, find=15 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 20:09 Iman Тема: Рейтинг мобильных телефонов, характеристики и сравнение цен
Мобильные телефоны - новости и обзоры ! Хотите купить последнюю версию мобильного телефона Samsung? Внутри вы найдете обзор Samsung Galaxy S21 Ultra, включая его плюсы, минусы и функции. Корейская ...
Вчера 16:00 ABloud Тема: Китай, China (04.12.2007)
China Unicom раскрыла данные о числе абонентов 5G China Unicom не делилась данными о числе абонентов 5G с момента запуска сети 5G в октябре 2019 года. По данным компании, она завершила 2020 год с ...
Вчера 15:36 ABloud Тема: Голосовое управление (30.09.2019)
Продажи умных колонок с Алисой превысили миллион устройств Интернет, 11 марта 2021 года, пресс-релиз компании Яндекс. Продажи умных колонок с голосовым помощником Алисой достигли 1,3 миллиона ...
Вчера 14:37 holcim Тема: как восстановить windows mobile 6 на asus 696
Подскажите пожалуйста как удалить свой профиль.
10.03.2021 15:05 Lmaon Тема: Samsung и баг с сим-картами.
Что можете посоветовать? Перезагружал я его не раз, но сбрасывать до заводских не особо хочу.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 представлен официально / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F19 Pro и Pro + 5G представлены официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON GT представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo S9 5G и S9e 5G представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT – самый доступный игровой смартфон со Snapdragon 888 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru

01.03. [Новинки] Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: