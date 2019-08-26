Анонсы: Ulefone T2 оценен в $300

26.08.2019, MForum.ru

Компания Ulefone объявила о старте продаж смартфона T2, оснащенного 6,7-дюймовым дисплеем разрешением FulleHD от компании Sharp и построенного на базе чипсета MediaTek Helio P70.

В активе Ulefone T2 присутствуют 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб, связка из 16 и 8 Мп камер на задней панели, а также аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Отдельно упомянем наличие NFC. ОС – Android 9.0 Pie. Стандартная цена - $299,99. В рамках акции, действующей по 28 августа для первых 99 покупателей в день, купить новинку можно за $269,99.