Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально

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Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально

10.11.2021, MForum.ru

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Компания Ulefone анонсировала смартфон Armor X9. Новинка представляет собой устройство соответствующее спецификациям IP68 и IP69K в части защиты от влаги, а также удовлетворяющее ряду требований военного стандарта MIL-STD-810 (падения, температуры).

Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально

Ulefone Armor X9 оснащен 5,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, 8-ядреным процессором, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+ слот для карт microSD до 256 Гб), 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Из особенностей отметим адаптацию экрана к использованию в перчатках, поддержку NFC и режим фотосъемки под водой. Также ожидается Pro версия, отличием которой станут большие объемы памяти – 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Цены не объявлены. Судя по спецификациям, они будут невысокими.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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