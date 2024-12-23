Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч

MForum.ru
23.12.2024,
Компания Ulefone представила Armor X31 Pro — первый защищенный смартфон 5G серии Armor X. Новинка базируется чипсете Dimensity 6300 и оснащена 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб. ОС – Android 14.
Ulefone Armor X31 Pro оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. В вырезе экрана размещена 16 Мп камера для сэлфи и видеозвонков.
В круглом островке камер на задней панели находятся три камеры: основная 64 МП (Sony IMX682), 25 МП камера ночного видения (Sony IMX550) и макрокамера 2 МП. Там же размещены два ИК-светодиода, светодиодная вспышка и то, что Ulefone называет «независимым фонариком с бликами».
Независимый фонарик с бликами обеспечивает максимальную яркость 120 люмен и поддерживает быстрое включение/выключение с помощью настраиваемой клавиши, расположенной на левой рамке Armor X31 Pro.
Прочие характеристики Ulefone Armor X31 Pro включают аккумулятор емкостью 6050 мАч, зарядку 18 Вт, NFC, ИК-порт для управления техникой, боковой сканер отпечатков пальцев, сертификацию MIL-STD-810H и рейтинг IP68/69K.
Кроме того Ulefone анонсировала чехол Armor Case для X31 Pro. Он оснащен вращающимся на 180 градусов задним зажимом и карабином для удобной переноски. Также аксессуары, доступные для Armor X31 Pro, включают Armor Mount, Armor Mount Pro и Sports Armband. Все аксессуары можно приобрести отдельно.
Ulefone Armor X31 Pro поставляется в классическом черном, а также черном с оранжевыми или светло-зелеными вставками. Цена новинки $399,99 (€385/INR33,980). Но с 1 января 2025 года его можно будет приобрести на AliExpress по специальной цене $199,99 (€190/INR16,990).
© Антон Печеровый,
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