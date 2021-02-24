MForum.ru
24.02.2021,
Компания Ulefone подогревает интерес к предстоящему запуску продаж Armor 11 5G. Новинка допускает работу в диапазоне температур до -55°С, выдерживает мытье мойкой высокого давления (IP68/IP69K) и соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Диагональ экрана – 6,1 дюйма.
Внутри Ulefone Armor 11 5G разместились чипсет MediaTek Dimensity 800 5G, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5200 мАч. Однако, мощность быстрой зарядки лишь 10 Вт. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора, поддержку NFC и Google Pay. Тыловая камера Ulefone Armor 11 5G базируется на 48 Мп сенсоре Sony IMX58, а одним из 4-х вспомогательных датчиков является 20 Мп сенсор системы «ночного видения». Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. О цене и сроке релиза пока не сообщатся.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.03. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7E – крепыш с 48 Мп камерой / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 3W / 3WT – смартфоны с батареей 10300 мАч / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Galaxy Wise и Fresh – новые смарт-часы Samsung / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru
23.02. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Moto G10 представлен официально / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G30 с 64 Мп камерой и дисплеем 90 Гц / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Компания Huawei опубликовала список смартфонов 2021 модельного года / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F62 с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy A52 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A72 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Narzo 30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 9 Pro с QUAD-камерой замечен на рендерах / MForum.ru