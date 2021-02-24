Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей

24.02.2021, MForum.ru

Компания Ulefone подогревает интерес к предстоящему запуску продаж Armor 11 5G. Новинка допускает работу в диапазоне температур до -55°С, выдерживает мытье мойкой высокого давления (IP68/IP69K) и соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Диагональ экрана – 6,1 дюйма.

Внутри Ulefone Armor 11 5G разместились чипсет MediaTek Dimensity 800 5G, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5200 мАч. Однако, мощность быстрой зарядки лишь 10 Вт. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора, поддержку NFC и Google Pay. Тыловая камера Ulefone Armor 11 5G базируется на 48 Мп сенсоре Sony IMX58, а одним из 4-х вспомогательных датчиков является 20 Мп сенсор системы «ночного видения». Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. О цене и сроке релиза пока не сообщатся.