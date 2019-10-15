Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G

MForum.ru
15.10.2019,
Несколько месяцев назад компания Ulefone выпустила бюджетный защищенный смартфон начального уровня - Ulefone Armor X3. Однако он не поддерживает 4G-сети, что для конца 2019 года может стать критическим. Исправить ситуацию призван Ulefone Armor X5.
Вместо используемого в Armor X3 четырехъядерного SoC MT6580, в Ulefone Armor X5 применен восьмиъядерный SoC MT6763, а объем ОЗУ вырос до 3 Гб. Также в активе Ulefone Armor X5 присутствуют 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальная камера с 2 Мп вспомогательным сенсором, 5 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Отдельно отметим поддержку NFC и Google Pay. ОС – Android 9.0 Pie. В рамках акции на старте продаж купить Ulefone Armor X5 можно за $99,99.
© Антон Печеровый,
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