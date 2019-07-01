Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой

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Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой

01.07.2019, MForum.ru

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Китайская компания Ulefone работает над моделью Note 7P. Судя по названию, она должна стать ответом на Redmi Note 7, но будет стоить заметно дешевле. Новинка получит строенную тыловую камеру и экран соотношением сторон 19,2:9 с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой

Из спецификаций Ulefone Note 7P известно о чипсете MediaTek Helio P22, экране диагональю 6,1 дюйма и аккумуляторе емкостью 3500 мАч, слоте microSD, а также 5 Мп фронтальной камере с поддержкой разблокировки по лицу. В части объемов памяти можно предположить наличие версий с 3 / 4 Гб ОЗУ, при 32 / 64 Гб встроенной памяти. Конфигурация тыловой камеры включает в себя связку 8 Мп основного и двух 2 Мп модулей. ОС – Android 9.0. Сроки релиза Ulefone Note 7P пока не уточняются, но он вполне вероятен в ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации youtube.com

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