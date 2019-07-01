Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой

01.07.2019, MForum.ru

Китайская компания Ulefone работает над моделью Note 7P. Судя по названию, она должна стать ответом на Redmi Note 7, но будет стоить заметно дешевле. Новинка получит строенную тыловую камеру и экран соотношением сторон 19,2:9 с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Из спецификаций Ulefone Note 7P известно о чипсете MediaTek Helio P22, экране диагональю 6,1 дюйма и аккумуляторе емкостью 3500 мАч, слоте microSD, а также 5 Мп фронтальной камере с поддержкой разблокировки по лицу. В части объемов памяти можно предположить наличие версий с 3 / 4 Гб ОЗУ, при 32 / 64 Гб встроенной памяти. Конфигурация тыловой камеры включает в себя связку 8 Мп основного и двух 2 Мп модулей. ОС – Android 9.0. Сроки релиза Ulefone Note 7P пока не уточняются, но он вполне вероятен в ближайшее время.