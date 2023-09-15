Анонсы: Объявлены цена и дата анонса Ulefone Armor 22

15.09.2023, MForum.ru

Компания Ulefone объявила дату запуска и цену защищенного смартфона Armor 22. Новый смартфон Ulefone оснащен 6,58-дюймовым дисплеем разрешением 1080p с частотой обновления 120 Гц. Также он получил АКБ емкостью 6000 мАч, которую можно заряжать со скоростью 33 Вт.

Корпус Ulefone Armor 22 имеет прочную конструкцию, а его 6,58-дюймовый экран хорошо защищен. От влаги и пыли Ulefone Armor 22 защищен согласно IP68 и IP69K, также есть сертификация по ряду параметров стандарта MIL-STD-810G.

Ulefone Armor 22 базируется на чипсете MediaTek Hello G96, дополненном 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Причем, слот для карт microSD не совмещенный. В Armor 22 есть три отдельных слота – один для карт памяти MicroSD и два Nano SIM. В фоточасти Armor 22 оснащен основной камерой разрешением 64 МП и камерой ночного видения.

Ulefone Armor 22 поступит в продажу 18 сентября по стартовой цене $299,99 за версию 128 Гб. Вариант Armor 22 с 256 ГБ встроенной памяти стоит 319,99 долларов. Однако оба варианта в день релиза будут доступны со скидкой 50%, начиная с 07:00 UTC.