Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором

13.06.2019, MForum.ru

Китайская компания Ulefone официально представила смартфон Power 6, интерес к которому подогревала длительное время. В качестве основных преимуществ акцент был сделан на поддержке NFC и длительном времени автономной работы, обеспечиваемом аккумулятором емкостью 6350 мАч.

В активе Ulefone Power 6 присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с U-образным вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, чипсет MediaTek Helio P35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и сдвоенная тыловая камера (16+2 Мп). Выпускаться Ulefone Power 6 будет в трех цветах – черном, синем, красном. Купить новинку на AliExpress можно будет за $199.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации aliexpress.com

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