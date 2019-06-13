Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором

MForum.ru
13.06.2019,
Китайская компания Ulefone официально представила смартфон Power 6, интерес к которому подогревала длительное время. В качестве основных преимуществ акцент был сделан на поддержке NFC и длительном времени автономной работы, обеспечиваемом аккумулятором емкостью 6350 мАч.
В активе Ulefone Power 6 присутствуют 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с U-образным вырезом под фронтальную камеру разрешением 16 Мп, чипсет MediaTek Helio P35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и сдвоенная тыловая камера (16+2 Мп). Выпускаться Ulefone Power 6 будет в трех цветах – черном, синем, красном. Купить новинку на AliExpress можно будет за $199.
© Антон Печеровый,
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