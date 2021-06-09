Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально

09.06.2021, MForum.ru

Китайская компания Ulefone анонсировала смартфон Armor 11T 5G. Новинка позиционируется как крепкое устройство (IP68/IP69K) с поддержкой 5G-сетей, NFC, беспроводной зарядкой и тепловизионной камерой.

«Железо» Ulefone Armor 11T 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 800 дополненном 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. 6,1-дюймовый экран получил разрешение HD+, а емкость АКБ составляет 5200 мАч с беспроводной зарядкой 10 Вт. Тыловая камера представлена четырьмя модулями: основным 48 Мп, 5 Мп тепловизионным и двумя сенсорами разрешением 2 Мп. C 7 по 16 июня предзаказать Ulefone Armor 11T 5G можно будет за $500, в качестве бонуса за предзаказ предлагается беспроводное зарядное устройство (первые 200 покупателей) и чехол (получит с 201 по 500 покупателя). Обычную цену новинки производитель обозначил как $650.