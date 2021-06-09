MForum.ru
09.06.2021,
Китайская компания Ulefone анонсировала смартфон Armor 11T 5G. Новинка позиционируется как крепкое устройство (IP68/IP69K) с поддержкой 5G-сетей, NFC, беспроводной зарядкой и тепловизионной камерой.
«Железо» Ulefone Armor 11T 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 800 дополненном 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. 6,1-дюймовый экран получил разрешение HD+, а емкость АКБ составляет 5200 мАч с беспроводной зарядкой 10 Вт. Тыловая камера представлена четырьмя модулями: основным 48 Мп, 5 Мп тепловизионным и двумя сенсорами разрешением 2 Мп. C 7 по 16 июня предзаказать Ulefone Armor 11T 5G можно будет за $500, в качестве бонуса за предзаказ предлагается беспроводное зарядное устройство (первые 200 покупателей) и чехол (получит с 201 по 500 покупателя). Обычную цену новинки производитель обозначил как $650.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7E – крепыш с 48 Мп камерой / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 3W / 3WT – смартфоны с батареей 10300 мАч / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iOS 15 представлена официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 смартфон с большим дисплеем на Android 11 Go / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Honor 50 на рендерах и живых фото / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A22 и A22 5G представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Meizu Watch представлены официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Самый доступный смартфон Samsung получит дактилоскопический сенсор / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru
27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru