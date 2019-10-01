Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой

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Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой

01.10.2019, MForum.ru

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Готовится к релизу смартфон Ulefone Armor 7, который станет первым в мире смартфоном для суровых условий использования оснащенным 48 Мп камерой.

Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой

В качестве вспомогательных модулей используются 16 Мп сенсор для ночной съемки и 8 Мп сенсор с телефото объективом. Также производитель делает акцент на мощной вспышке. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой

Корпус Ulefone Armor 7 соответствует требованиям стандартов IP68 / IP69K и MIL-STD-810G. Диагональ экрана – 6,3-дюйма при разрешении FullHD+. Основа аппаратной части Ulefone Armor 7 – чипсет MediaTek Helio P90 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 5500 мАч, при этом поддерживаются беспроводная зарядки Oi. Отдельно упомянем о поддержке NFC, Google Pay и том, что 10 счастливчиков оставивших свои контактные данные получат новинку абсолютно бесплатно.

Анонсы: Ulefone Armor 7 – первый защищенный смартфон с 48 Мп камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации ulefone.com

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