Анонсы: Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor 6

MForum.ru
19.12.2018,
Компания Ulefone анонсировала смартфон Armor 6. Новинка позиционируется как один из самых продвинутых защищенных смартфонов 2019 года.
К достоинствам новинки производитель относит не только прочность, но и эргономичный дизайн с металлической рамкой корпуса. Среди спецификаций Ulefone Armor 6 нашлось место для чипсета MediaTek Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и 6,2-дюймовому дисплею разрешением FHD+ с защитным стеклом Corning Gorilla 5. Фоточасть аппарата представлена сдвоенной тыловой (21+13 Мп) и 13 Мп фронтальной камерами. Поддерживается и разблокировка распознаванием лиц, на месте и привычный дактилоскопический сенсор. Также отметим поддержку NFC. Емкость аккумулятора Ulefone Armor 6 составляет 5000 мАч. ОС — Android 8.1.
© Антон Печеровый,
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