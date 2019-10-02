Анонсы: Ulefone Armor 3W / 3WT – смартфоны с батареей 10300 мАч

02.10.2019, MForum.ru

Компания Ulefone опубликовала видео теста аккумулятора смартфонов Ulefone Armor 3W / 3WT. Эти новинки оснащены батареей емкостью 10300 мАч, которой при «обычном использовании» хватит примерно на 5 дней, а при интенсивной работе (по 8 часов в день) – до трех дней.

В части спецификаций речь идет о смартфонах с 5,7-дюймовыми экранами 18:9 разрешением FullHD, чипсетом MediaTek Helio P70, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 21 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерах, а также поддержкой NFC и Google Pay. ОС новинок - Android 9.0 Pie. Armor 3WT представляет собой версию Armor 3W с функцией портативной рации. Обе модели имеют степень защиты IP68 / IP69K и сертификацию MIL-STD-810G. Цена Ulefone Armor 3W / 3WT составляет $239,99 (Armor 3W) и $279,99 (Armor 3WT).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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