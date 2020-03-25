Анонсы: Ulefone Armor 7E – крепыш с 48 Мп камерой

MForum.ru
25.03.2020,
Китайская компания Ulefone анонсировала смартфон Armor 7E, оснащенный строенной тыловой камерой. Разрешение основного сенсора – 48 Мп, в качестве вспомогательных выступают 2 сенсора разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Внутри Ulefone Armor 7E нашлось место чипсету Helio P90, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 2 Тб), двум SIM-слотам и аккумулятору емкостью 5500 мАч. Диагональ экрана – 6,3 дюйма, разрешение – 1080x2340 точек. Отдельно отметим поддержку NFC, Google Pay, настраиваемую кнопку на торце и защиту по классу IP69K (допускается воздействие мойки высокого давления). Начало продаж намечено на 27 марта, цена составит на старте $219,99, обычный ценник новинки - $315.
© Антон Печеровый,
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