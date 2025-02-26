Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч

26.02.2025, MForum.ru

Realme анонсировала в Китае смартфон Neo7 SE. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8400 (с пометкой Max для маркетинга) и оснащена батареей емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Neo7 SE получил 6,78-дюймовый 8T LTPO OLED-дисплей разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель может похвастаться защитой Crystal Armor Glass и локальной пиковой яркостью 6000 нит.

В круглом вырезе экрана размещена 16 Мп фронтальная камера, а в нижнюю часть дисплейной панели встроен оптический дактилоскопический сенсор. Конфигурация тыловой камеры: 50-мегапиксельная основная камера (IMX882) с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом.

Realme Neo7 SE имеет класс защиты от пыли и воды IP66/68/69, а также оснащен системой охлаждения VC площадью 7700 мм². В программной части новинка работает под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.

Realme Neo7 SE выпускается в белом, синем и черном цветах. Цены в Китае начинаются от 1799 юаней (248 долларов США) за комплектацию 8/256 ГБ. Топовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти оценена в 2499 юаней (344 доллара США).