Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч

MForum.ru
26.02.2025,
Realme анонсировала в Китае смартфон Neo7 SE. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8400 (с пометкой Max для маркетинга) и оснащена батареей емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.
Neo7 SE получил 6,78-дюймовый 8T LTPO OLED-дисплей разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Панель может похвастаться защитой Crystal Armor Glass и локальной пиковой яркостью 6000 нит.
В круглом вырезе экрана размещена 16 Мп фронтальная камера, а в нижнюю часть дисплейной панели встроен оптический дактилоскопический сенсор. Конфигурация тыловой камеры: 50-мегапиксельная основная камера (IMX882) с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом.
Realme Neo7 SE имеет класс защиты от пыли и воды IP66/68/69, а также оснащен системой охлаждения VC площадью 7700 мм². В программной части новинка работает под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15.
Realme Neo7 SE выпускается в белом, синем и черном цветах. Цены в Китае начинаются от 1799 юаней (248 долларов США) за комплектацию 8/256 ГБ. Топовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти оценена в 2499 юаней (344 доллара США).
© Антон Печеровый,
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