Анонсы: Смарт-часы Fire-Boltt Armor представлены официально

MForum.ru
15.12.2023,
Fire-Boltt представила на индийском рынке умные часы под названием Fire-Boltt Armor. Ранее бренд выпустил наушники Fire-Boltt Fire Band Hera и умные часы Fire-Boltt Strike.
Умные часы Fire-Boltt Armor получили прочную конструкцию, металлический корпус и прочное стекло для защиты дисплея. 1,6-дюймовый экран разрешением 400 x 400 пикселей и яркостью 600 нит обеспечивает четкое изображение, дополненное функцией постоянного отображения. Умные часы разработаны для удобства пользователя и включают отдельные вращающуюся заводную головку, кнопку питания, а также несколько вариантов персонализации циферблата.
Что касается функциональности, умные часы предлагают звонки по Bluetooth со встроенным микрофоном и динамиком, включая такие функции, как история вызовов и панель быстрого набора для дополнительного удобства использования. Пользователи могут эффективно синхронизировать контакты для упрощения доступа. Устройство поддерживает функцию голосового помощника и предлагает интеллектуальные уведомления для различных приложений. Пользователи могут получать информацию о погоде, использовать секундомер и функции будильника, а также управлять воспроизведением музыки и функциями камеры.
Для любителей фитнеса Fire-Boltt Armor предлагает различные спортивные режимы и комплексные функции мониторинга здоровья, включая отслеживание сна, измерение SpO2 и мониторинг сердечного ритма. Умные часы также включают в себя функции, специально разработанные для женского здоровья, напоминание о необходимости пить воду и напоминание о малоподвижном образе жизни.
Устройство оснащено аккумулятором емкостью 600 мАч и обеспечивает до 8 дней автономной работы в классическом режиме, до 5 дней при вызовах по Bluetooth и впечатляющие 25 дней в режиме ожидания.
Цена Fire-Boltt Armor составляет 1499 индийских рупий. Новинка доступна в различных цветах, включая черный, камуфляжный черный, зеленый, золотой черный и серебристо-зеленый.
© Антон Печеровый,
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