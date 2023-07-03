Анонсы: Fire-Boltt Combat – прочные смарт-часы за 1799 рупий

03.07.2023, MForum.ru

Fire-Boltt выпустила в Индии смарт-часы Fire-Boltt Combat. Новинка получила прочный прямоугольный ударопрочный корпус, что делает ее идеальным устройством для активного отдыха.

Умные часы Fire-Boltt Combat оснащены 1,95-дюймовым HD-экраном с разрешением 240 x 284 пикселей. Благодаря 100 облачным циферблатам пользователи могут персонализировать свои умные часы в соответствии со своими предпочтениями. Также отметим поддержку более 150 фитнес-режимов и голосового помощника.

Fire-Boltt Combat поддерживает вызовы Bluetooth, историю вызовов и панель быстрого набора, предоставляя удобные варианты связи. Встроенный микрофон и динамик позволяют совершать звонки в режиме громкой связи, а две кнопки упрощают навигацию.

Для мониторинга состояния здоровья Fire-Boltt Combat отслеживает важные показатели, такие как характер сна, уровни SpO2, частота сердечных сокращений и специальные функции для отслеживания женского здоровья.

Fire-Boltt Combat также предлагают интеллектуальные уведомления, напоминания о сидячем положении, функцию «Найти мой телефон», обновления погоды, а также элементы управления музыкой и камерой. Умные часы оснащены будильником, календарем и имеют защиту от пыли и воды IP68. Срок службы батареи Fire-Boltt Combat составляет до 8 дней или до 5 дней при вызовах по Bluetooth.

Умные часы Fire-Boltt Combat оценены в 1799 индийских рупий. Они поставляется в черном, черном камуфляжном, зеленом и зеленом камуфляжном цветовых вариантах. Начало продаж – 6 июля.