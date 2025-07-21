5G: AT&T заявила о достижении общенационального покрытия 5G в США

MForum.ru

5G: AT&T заявила о достижении общенационального покрытия 5G в США

21.07.2025, MForum.ru

AT&T достигла общенационального покрытия 5G с поддержкой RedCap (ограниченного функционала, который характеризуется низким энергопотреблением, более дешевыми чипами и предназначенного для поддержки датчиков, трекеров, смарт-часов, очков XR и устройств «только 5G»). Оператор говорит о более чем 200 млн точек присутствия по всей стране – конечно, речь не идет о физических устройствах, так в AT&T обозначают, что в зоне покрытия 5G сети порядка 200 млн жителей США, то есть порядка 60%.

Поддержка 5G RedCap обеспечена сетью 5G SA. Оператор сотрудничает с поставщиками модулей, такими как Semtech, Telit Cinterion и Rhino Mobility с целью расширением экосистемы устройств.

Сертифицирована первая мобильная точка доступа 5G RedCap Franklin Wireless RH350. Мобильная точка доступа на базе модемной системы Qualcomm Snapdragon X35 5G Modem-RF System обеспечивает подключение для тех, кому нужно, например, подключение для удаленной работы. Планируется дальнейшее расширение портфеля устройств.

T-Mobile US внедрил поддержку RedCap на всей своей сети в конце 2024 года.

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теги: RedCap пятое поколение США

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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