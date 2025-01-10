Частоты: 600 МГц готовят к официальному развертыванию в ОАЭ

10.01.2025, MForum.ru

В ноябре местный регулятор, Управление по регулированию телекоммуникаций и цифрового правительства ОАЭ (TDRA) официально объявило, что диапазон 600 МГц будет выделен системам IMT.

Это стало важной вехой в развитии мобильной связи страны после того, как на ВКР-23 этот диапазон определили для систем мобильной связи.

Диапазон 600 МГц – идеальный кандидат для расширения широкополосной доступности 5G.

Как значительная часть спектра ниже 1 ГГц, которая имеет ключевое значение для обеспечения покрытия IMT, диапазон 600 МГц может обеспечить широкое покрытие, благодаря своим превосходным характеристикам распространения, что делает его идеальным выбором для дальнейшего расширения возможностей подключения 5G, а также для повышения стабильности и удобства использования. Эти характеристики диапазона 600 МГц делают его важным для отрасли, которая достигла консенсуса относительно необходимости поиска новых частот для восполнения дефицита в нижних и средних частотах, что требуется для быстрого развития мобильной связи.

Диапазон 600 МГц станет основным нижним диапазоном 5G. Что это даст?

🔸 Более широкую зону покрытия 5G: благодаря высокой способности преодолевать препятствия частота 600 МГц может эффективно расширять зону покрытия мобильной связи на более отдаленные участки жилых и коммерческих зон. Диапазон, обеспечивающий огромную зону покрытия, также позволит операторам расширить покрытие 5G на сельские районы и районы с дефицитом связи, что еще более сократит цифровой разрыв.

🔸 Более быструю эволюцию автономных сетей 5G SA: использование 600 МГц для 5G IMT будет иметь важное значение для обеспечения единообразного опыта 5G SA и расширения возможностей 5G от абонентов до огромного числа «вертикальных пользователей» с упором на продвижение RedCap для IoT, интернета транспортных средства (IoV) и промышленных интернет-приложений.

🔸 Более эффективную поддержку мобильного ИИ: наличие передовых сетей является необходимым условием для предоставления передовых услуг. Частота 600 МГц с ее обширным покрытием, достигающим сотен квадратных километров, обеспечивает надежную и повсеместную основу для различных приложений мобильного ИИ. Это обеспечивает доступность телефонов с ИИ, помощников с ИИ, носимых устройств с ИИ, интеллектуального вождения и подключенности роботов в любое время и в любом месте, тем самым способствую инновациям и расширению разнообразия услуг мобильного ИИ.

Превосходное проникновение частот 600 МГц должно улучшить покрытие в помещениях и надежно подключить миллионы устройств, способствуя инновация и технологическому прогрессу. Этот диапазон частот имеет решающее значение для развертывания современных услуг 5G, таких как IoT и умные города, улучшая пользовательский опыт, конкурентоспособность и цифровую инфраструктуру на всей территории ОАЭ.

По материалам Mobile World Live

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: частоты 600МГц Объединенные Эмираты

--