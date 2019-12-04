Телеком: T-Mobile US существенно расширяет зону обслуживания сети 5G за счет перехода к использованию частот 600МГц

MForum.ru
04.12.2019,
Впервые T-Mobile US запустил сеть 5G в июне 2019 года в небольших частях 6 городов, используя для этого частоты миллиметрового диапазона 39ГГц в Лас-Вегасе и 28ГГц в остальных городах. Это дало возможность предложить абонентам высокие скорости, но на весьма ограниченных площадях и расстояниях.
Теперь компания заявляет, что обеспечивает общенациональное покрытие с охватом 200 млн человек. Базовые станции 5G T-Mobile US работают более, чем в 5000 городов и населенных пунктах. Использованы частоты 600 МГц, что обеспечивает в разы большее покрытие, чем при использовании миллиметрового диапазона, но, конечно, не дает впечатляющего увеличения скоростей, если сравнивать сети 4G и 5G. Представитель оператора сообщает, что в среднем, можно рассчитывать лишь на 20% выигрыш в скоростях сети 5G относительно средних скоростей в сети LTE.
Услуга 5G будет доступна без дополнительной оплаты для клиентов, как постпейда, так и препейда. Вместе с тем, стоит отметить, что у оператора все еще нет в ассортименте смартфона, который поддерживал бы обе доступных полосы 5G.
С 6 декабря 2019 года клиентам станут доступны два смартфона с поддержкой частот 5G 600МГц - OnePlus 7T Pro 5G McLaren и Samsung Galaxy Note10 + 5G. Оба устройства также поддерживают спектр Sprint 2.5ГГц, который T-Mobile сможет задействовать под 5G, если произойдет объединение компаний. А вот диапазон 5G в миллиметровом диапазоне, который компания использовала для развертывания сети 5G эти аппараты не поддерживают.
Впрочем, T-Mobile US обещает представить в 2020 году еще 15 терминалов 5G. Но пока что абонентам придется выбирать - устройство для какого из диапазонов 5G они приобретают, поскольку поддерживающий частоты миллиметрового диапазона Samsung Galaxy S10 5G не способен работать в диапазоне 600МГц.
Кратко об остальных участниках американского рынка. Sprint предлагает растущее покрытие 5G с использованием частот среднего диапазона 2.5 ГГц в 9 городах. Verizon запустил ограниченное по территории покрытие 5G в 18 городах с использованием миллиметрового диапазона, AT&T построил покрытие с использованием миллиметрового диапазона в 21 городе, а в ноябре объявил также о развертывании 5G в 5 городах с использованием диапазона низких частот. Подробнее смотрите в разделе Зарубежные операторы 5G.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: телеком пятое поколение 5G США T-Mobile US частоты 600МГц
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