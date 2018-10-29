Телеком: В T-Mobile хотят поэкспериментировать с 600МГц. Разрешит ли FCC?

29.10.2018, MForum.ru

Оператор T-Mobile, США, в 2017 году приобрел частоты в диапазоне 600 МГц для их использования системами LTE. За прошедшие месяцы компания активно строила сеть в диапазоне 600 МГц. И теперь в T-Mobile хотели бы поэкспериментировать с частотами в так называемом B Block - band 38 (622-627/668-673 МГц).

Проблема этого диапазона в том, что к частотам, которые приобрел оператор, примыкают частоты, используемые ТВ-станциями. Согласно действующим правилам FCC, необходим защитный интервал в 5 МГц между ТВ-каналами и частотами, используемыми системой LTE. В T-Mobile хотели бы задействовать свои частоты с меньшим защитными интервалом.

В запросе направленном в FCC, T-Mobile просит разрешения провести тест с использованием небольшого числа устройств в так называемом B Block - частотном диапазоне. Также компания обещает обеспечить защитный интервал, минимум, 1 МГц между зайствованными частотами и частотами, используемыми ТВ-компаниями в диапазоне 600 МГц.

В эксперименте задействуют не более 50 смартфонов и, если будут замечены помехи для сотовой сети или телевещания, эксперимент будет прекращен.

Тесты планируется провести в Гринсборо (Greensboro), где телекомпания вещает с использованием частот 614-620 МГц, что не позволяет рассчитывать на защитный интервал в 5 МГц.

Диапазон 600 МГц band 71 считается перспективным диапазоном для сетей LTE, поскольку этот диапазон позволяет обеспечивать обширное покрытие при сравнительно небольших инвестициях. Экосистема абонентских устройств с поддержкой этого диапазона пока что не слишком обширна, но ради T-Mobile ее безусловно расширят.

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теги: T-Mobile band 71 600МГц

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