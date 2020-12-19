LTE: В Нью-Йорке испытают выделенную сеть в диапазоне 600 МГц

MForum.ru

LTE: В Нью-Йорке испытают выделенную сеть в диапазоне 600 МГц

19.12.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Оператор Omega Wireless, LLC, независимый обладатель лицензий на частоты в диапазоне 600 МГц, объявил о сотрудничестве с вендором Nokia в развертывании пилотного проекта по внедрению технологии выделенной сети LTE (private LTE) в интересах Управления энергетики Нью-Йорка (NYPA).

В рамках проекта будет оцениваться использование промышленной выделенной сети LTE на базе решения Nokia с использованием частот band 71 на электростанции Бленхейм-Гилбоа в NYPA в округе Шохари для поддержки ряда приложений. В том числе, мобильных устройств для цифровизации коммунальных служб, передачи голоса и управления дроном с поддержкой видеострима с борта дрона. Использовать БЛА планируется при проведении критически важных полевых операций на линиях электропередачи NYPA. До сих пор для этого использовалась пилотируемая авиация, что стоит намного дороже.

Частоты 600 МГц идеально подходят для выделенной сети. Для этих частот есть немало устройств, которые можно использовать в энергетическом секторе. Пилотный проект, как ожидается, покажет возможность использование частот диапазона 71 другими коммунальными предприятиями США.

Источник: prnewswire.com

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Verizon пятое поколение 5G США

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] 5G: Verizon обеспечил охват покрытием 5G порядка 230 млн жителей США / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] 5G: Polkomtel / Plus запустил услуги 5G в Варшаве и ряде крупных городов / MForum.ru

18.12. [Новости компаний] 5G SA: Singtel, Сингапур, выбрал Ericsson поставщиком решения 5G SA / MForum.ru

14.12. [Новости компаний] 5G: В Австралии начался прием заявок на частотный аукцион 5G mmWave / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 20:48 velorun Тема: Лучшие Android-приложения для спорта и здоровья (19.08.2014)
Користуюсь мобільним додатком для бігу runkeeper. Досить непоганий додаток, використовую його вже протягом 3 років для бігових тренувань
Вчера 12:51 Лиза Сухина Тема: FAQ: Как выбрать телефон. Муки выбора. Приоритеты. Что важно, а что нет. Удачный выбор и как он ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11)
Та и к чему жене дорогой телефон, всё равно его поломает спустя 2 года. Я так точно, не говорю конечно за всех женщин. Вот лучше приобрести качественную варочную поверхность ...
16.12.2020 23:38 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч (16.12.2020)
Очередной клон модели V20. Сначала был Y52s, теперь этот.
16.12.2020 23:22 hotlikeExynos Тема: Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн (16.12.2020)
Уберите растянутое очко фронталки с лицевой панели! Это просто кошмар какой-то
16.12.2020 23:17 hotlikeExynos Тема: Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года ...
У Oppo идею позаимствовали что ль?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 9 Power представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Hisense D50 5G замечен в TENAA / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 Standard Edition представлен в Китае / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro / MForum.ru

16.12. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru

15.12. [Новинки] Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru

14.12. [Новинки] Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M12 с АКБ 7000 мАч замечен в Geekbench / MForum.ru

11.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Tianyi No. 1 5G – 5G-смартфон за 999 юаней / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo Y52s с 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках / MForum.ru

09.12. [Новинки] Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Gionee K30 Pro недорогой смартфон с 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

08.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi тизерит Redmi 9 Power / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: