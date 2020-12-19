LTE: В Нью-Йорке испытают выделенную сеть в диапазоне 600 МГц

MForum.ru
19.12.2020,
Оператор Omega Wireless, LLC, независимый обладатель лицензий на частоты в диапазоне 600 МГц, объявил о сотрудничестве с вендором Nokia в развертывании пилотного проекта по внедрению технологии выделенной сети LTE (private LTE) в интересах Управления энергетики Нью-Йорка (NYPA).
В рамках проекта будет оцениваться использование промышленной выделенной сети LTE на базе решения Nokia с использованием частот band 71 на электростанции Бленхейм-Гилбоа в NYPA в округе Шохари для поддержки ряда приложений. В том числе, мобильных устройств для цифровизации коммунальных служб, передачи голоса и управления дроном с поддержкой видеострима с борта дрона. Использовать БЛА планируется при проведении критически важных полевых операций на линиях электропередачи NYPA. До сих пор для этого использовалась пилотируемая авиация, что стоит намного дороже.
Частоты 600 МГц идеально подходят для выделенной сети. Для этих частот есть немало устройств, которые можно использовать в энергетическом секторе. Пилотный проект, как ожидается, покажет возможность использование частот диапазона 71 другими коммунальными предприятиями США.
Источник: prnewswire.com
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теги: телеком Verizon пятое поколение 5G США
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