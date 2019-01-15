Телеком: DT и Ericsson - 40 Гбит/c в миллиметровом диапазоне

15.01.2019, MForum.ru

Компания Ericsson провела успешный тест в Афинах совместно с Deutsche Telekom в рамках которого была достигнута рекордная скорость передачи данных в беспроводной опорной сети оператора.

Если сейчас, когда заходит речь о пропускной способности РРЛ, как правило, можно рассчитывать на максимальные скорости передачи данных вплоть до 10 Гбит/с. Эксперимент проводился в сервисном центре оператора в Афинах, плечо РРЛ составляло 1.4 км. Целью демонстрации была проверка коммерческих перспектив новой технологии создания сети опорной связи. Как уже было сказано в названии, в ходе теста была достигнута рекордная скорость передачи данных - 40 Гбит/с. Использовались частоты e-band (71-76 и 81-88 ГГц) и такие решения Ericsson, как MINI-LINK 6352 и Router 6000.

Классический способ формирования опорных сетей - это оптоволоконные сети с их высокой пропускной способностью. И все же иногда предпочтительным для оператора способом является использование беспроводной опорной сети - она разворачивается быстрее и с меньшими затратами. Такой подход был актуален для сетей 3G/4G, он останется распространенным и применительно к сетям 5G, особенно это важно с учетом того, что сети 5G, как ожидается, будут более “плотными”, нежели сети 3G/4G, расстояния между базовыми станциями будет меньшими. Альтернативу опорным сетям на базе оптоволокна обеспечивает решение Ericsson. По материалам: telecoms.com; ericsson.com.

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