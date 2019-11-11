Телеком: T-Mobile, США, обещает обеспечить национальное покрытие 5G еще до Рождества

11.11.2019, MForum.ru

T-Mobile US сделала смелое заявление - к 6 декабря компания будет предоставлять услуги 5G в национальном масштабе. Впрочем, не стоит обольщаться, John Legere "славится" эпатажными заявлениями, которые не всегда имели под собой основания.

Не будем забывать, что сеть 5G T-Mobile US задействовала для 5G спектр в диапазоне 600 МГц, что при достаточных инвестициях в инфраструктуру действительно может дать возможность охватить порядка 200 млн человек. Но не следует ожидать от такой сети гигабитных скоростей.

В 2017 году T-Mobile US заплатила $7,9 млрд за 1525 региональных лицензий. Для сравнения, сеть LTE компании действует в 2700 локациях.

Кроме того, оператор намеревается запустить сеть 5G с использованием диапазона миллиметровых частот "в стратегических локациях". Но суммарный охват таких сайтов большим, безусловно, не будет, особенно на первых порах.

Источник: telecoms.com

Сети 5G T-Mobile, США, с 28 июня 2019 года работают в ряде городов США, - Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе, Атланте, Кливленде, Лас-Вегасе. Это запуски в диапазонах 28 ГГц, а а в Лас-Вегасе - в диапазоне 39 ГГц.

Ключевым вопросом для T-Mobile, по-прежнему, остается слияние со Sprint. В этом случае T-Mobile получит доступ к частотам среднего диапазона, что откроет перед оператором действительно светлые перспективы по части развития 5G в США и конкуренции с AT&T и Verizon.

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теги: телеком 5G пятое поколение 600МГц США T-Mobile USA